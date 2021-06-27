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Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен: первые подробности ЧП

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Львов, Воскресенье 27 июня 2021 11:48
Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен: первые подробности ЧП Фото: Мужчина умер на полумарафоне во Львове (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове во время полумарафона стало плохо одному из спортсменов. Врачи оказались бессильны - молодой парень скончался.

Что случилось во время спортивного состязания - читайте ниже в нашем материале.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!" - сообщил мэр города Андрей Садовой.

Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен: первые подробности ЧП

Скрин: Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен (facebook.com/andriy.sadovyi)

В комментариях пользователи винят организаторов забега, в том числе и градоначальника, которые организовывают подобные соревнования в жаркую погоду. При этом во Львове сегодня температура воздуха невысокая, так как в западные области пришло похолодание.

"Кошмар, в такую жару проводить марафон, где мозги, жаль парня, жить да жить ему", - удивляется комментатор.

"Тромбы отрываются в любую погоду, бег ускорил только. От него практически нет спасения", - пишет один из пользователей.

"Жари немає! До чого тут Садовий? Співчуття родині померлого", - добавил юзер.

Что говорят в полиции

"Медики констатировали смерть парня, которому около 23-24 лет. О нем известно, что он студент. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое - все это сейчас выясняется", - сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Отметим, что подобные случаи во время состязаний по бегу не единичны. Так, осенью прошлого в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время аналогичного полумарафона.

А летом 2020-го в Одессе молодая спортсменка заблудилась во время марафона. Девушку нашли еще живой, но в больнице она скончалась из-за полученного сильнейшего теплового удара.

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