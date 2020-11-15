На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок

В Запорожье на Хортице археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет. Захоронение было найдено в земляной катакомбе, глубиной трех метров.

Вход в катакомбы был заложен большими гранитными валунами. Это делалось для того, чтобы к захоронению не добрались грабители. Об этом сообщает заповедник "Хортица".

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Рост похороненного воина составляет 1,8 метра, что было очень существенно для того времени, и он считался настоящим гигантом. В захоронении нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Интересно, что над этим захоронением, в древности, нашими предками было устроено кромлех - круг из гранитных камней - символ солнца, который известен в культурах многих древних народов.

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Ранее на этом месте археологи уже раскапывали скифские захоронения и жертвенники, в которых находили, посуду, украшения и другие предметы скифов.

По словам археологом, такие находки говорят о том, что остров Хортица был важным местом для скифов. Здесь находилось городище, мимо которого проходили переправы. Кроме того, это было местом торговли с греческими купцами.

Напомним, в Запорожье на Хортице вандалы разрушили исторический памятник.

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