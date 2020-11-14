В Стамбуле случайно нашли документ с подписью украинского гетьмана: фото уникальной находки

В Стамбуле нашли документ с подписью гетьмана Скоропадского (коллаж: РБК-Украина)

Единственный сохранившийся экземпляр хранится в Турции

В Турции нашли уникальный документ с подписью украинского гетьмана Павла Скоропадского. Единственный сохранившийся оригинал текстов Брест-Литовского мирного договора от 1918 года, а также ратификации гетьмана были найдены украинскими дипломатами в Османском архиве. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства иностранных дел Украины.

По данным министерства, документы были обнаружены случайно во время подготовки специального издания к столетию украинско-османских отношений.

"Внезапно заметив в списке информацию о Брест-Литовском договоре, дипломаты сразу же пригласили оцифрованные версии уникальной находки. И буквально в тот же день их получили. Поэтому встречайте, впервые на просторах сети - оригинал ратификационной грамоты с подписью Гетьмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей", - написали в пресс-службе МИД Украины.

В Стамбуле нашли документ с подписью гетьмана Павла Скоропадского (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Передается также, что в Османском архиве находится более 90 миллионов документов, среди которых немалое число принадлежит украинистике. Среди несколько десятков тысяч документов, связанных с Украиной, и были найдены ценнейшие оригиналы.

"Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучным оттиском большой государственной печати. История Украины буквально оживает посреди Стамбула - тем более, Киеву в годы великих потрясений, к сожалению, не удалось сохранить свои собственные экземпляры", - сказано в публикации.

Напомним, что ранее в подземельях Луцка археологи обнаружили уникальную находку. Специалисты нашли уникальную треугольную чашу во время исследования новооткрытых подземелий Башни Чарторийских и Коллегиума иезуитов.

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