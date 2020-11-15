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На Хортиці знайшли унікальне поховання скіфського воїна: фото і відео розкопок

Автор: Роман Мирончук

Археологи знайшли стародавнє поховання, якому 2,5 тисячі років

У Запоріжжі на Хортиці археологи знайшли унікальне поховання скіфського воїна, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років. Поховання було знайдено в земляний катакомбі, глибиною трьох метрів.

Вхід у катакомби був закладений великими гранітними валунами. Це робилося для того, щоб до поховання не дісталися грабіжники. Про це повідомляє заповідник "Хортиця".

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Зріст похованого воїна складає 1,8 метра, що було дуже значно для того часу, і він вважався справжнім гігантом. У похованні знайшли залізний ніж з кістяною ручкою, залишки сагайдаків з бронзовими стрілами і жертовну їжу.

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Цікаво, що над цим похованням, у давнину, нашими предками було влаштовано кромлех - коло з гранітних каменів - символ сонця, який відомий в культурах багатьох древніх народів.

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

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Раніше на цьому місці археологи розкопували вже скіфські поховання і жертовники, в яких знаходили, посуд, прикраси та інші предмети скіфів.

За словами археологом, такі знахідки свідчать про те, що острів Хортиця був важливим місцем для скіфів. Тут знаходилося городище, повз яке проходили переправи. Крім того, це було місцем торгівлі з грецькими купцями.

Нагадаємо, у Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник.

Ми також писали про те, що в Стамбулі випадково знайшли документ з підписом українського гетьмана Павла Скоропадського.

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