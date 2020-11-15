На Хортиці знайшли унікальне поховання скіфського воїна: фото і відео розкопок

Археологи знайшли поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Археологи знайшли стародавнє поховання, якому 2,5 тисячі років

У Запоріжжі на Хортиці археологи знайшли унікальне поховання скіфського воїна, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років. Поховання було знайдено в земляний катакомбі, глибиною трьох метрів.

Вхід у катакомби був закладений великими гранітними валунами. Це робилося для того, щоб до поховання не дісталися грабіжники. Про це повідомляє заповідник "Хортиця".

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Зріст похованого воїна складає 1,8 метра, що було дуже значно для того часу, і він вважався справжнім гігантом. У похованні знайшли залізний ніж з кістяною ручкою, залишки сагайдаків з бронзовими стрілами і жертовну їжу.

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Цікаво, що над цим похованням, у давнину, нашими предками було влаштовано кромлех - коло з гранітних каменів - символ сонця, який відомий в культурах багатьох древніх народів.

Поховання скіфського воїна (фото: ostriv.org)

Раніше на цьому місці археологи розкопували вже скіфські поховання і жертовники, в яких знаходили, посуд, прикраси та інші предмети скіфів.

Тільки для наших дописників - ексклюзив зі справжніх розкопу Скіфського поховання на Хортиці #Хортиця_твоє_місце_сили #Хортиця_скіфська #Хортиця #NationalReserveKhortytsya Posted by Хортиця Національний заповідник - National Reserve Khortytsya on Saturday, November 14, 2020

За словами археологом, такі знахідки свідчать про те, що острів Хортиця був важливим місцем для скіфів. Тут знаходилося городище, повз яке проходили переправи. Крім того, це було місцем торгівлі з грецькими купцями.

Нагадаємо, у Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник.

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