Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

В Верховной Раде завелась куница
Вчера,18 октября, вечером в коридоре Верховной Рады заметили дикую куницу. Видео с животным опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Железняк отметил, что был очень удивлен тем, что дикая куница появилась в кулуарах Верховной Рады. По его словам, куницу поймали и отпустили на волю.
Пользователи сети также прокомментировали данное событие.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко опозорился в Раде с интимной перепиской.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ограбили соратника Порошенко Михаила Забродского, который является четвертым номером в партийном списке "Европейской солидарности".