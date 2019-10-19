Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

У Верховній Раді завелася куниця
Вчора,18 жовтня, ввечері в коридорі Верховної Ради помітили дику куницю. Відео з твариною опублікував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.
Железняк зазначив, що був дуже здивований тим, що дика, куниця з'явилася в кулуарах Верховної Ради. За його словами, куницю зловили і відпустили на волю.
Користувачі мережі також прокоментували цю подію.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко зганьбився в Раді з інтимною перепискою.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві пограбували соратника Порошенка Михайла Забродського, який є четвертим номером у партійному списку "Європейської солідарності".