Неразрывно связана: в Раде занялись "возвращением" Кубани (видео)

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Кубань" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардепы объяснили цель создания и задачи межфракционного объединения "Кубань"

В Верховной Раде появилось межфракционное объединение "Кубань", целью которого является "разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". Об этом на своей странице в Facebook рассказал нардеп Алексей Гончаренко, который стал его инициатором и руководителем.

Также в группу вошли депутаты Анатолий Урбанский, Владимир Арьев, Николай Величкович, Андрей Парубий, Соломия Бобровская, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, София Федина, Юлия Клименко, Игорь Гузь и Олег Синютка.

Политик отметил, что помимо Кубани, под вниманием объединения будут находиться и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы.

Нардепы в Верховной Раде создали межфракционное объединение "Кубань" (Фото: facebook.com/alexeygoncharenko)

Отмечается, что Украине следует укреплять контакты с представителями национальных движений народов, веками проживающих на Северном Кавказе. Как рассказала в Facebook нардеп Бобровская, Кубань - это не только об истории, это и о современности.

"Кубань - это ворота к Северному Кавказу. Мы должны обратить внимание не только на украинскую Кубань, но и на Северный Кавказ... Следует понять проблемы и стремление черкесов, чеченцев, ингушей, кумыков, ногайцев и других народов. Мы должны прилагать усилия, чтобы истории о национальных активистах, которые подвергаются преследованиям на родине, звучали громко на весь мир", - говорится в публикации.

Депутат подчеркнула, что с Кубанью неразрывно связана история, культура, военные традиции украинского народа.

Нардепы создали межфракционное объединение "Кубань" и объяснили цели (Фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Эти земли занимали Черноморское, а затем Кубанское казачье войско. Украинцы не только населяли Кубань, но и сыграли важную роль в формировании этого края как уникального социокультурного пространства", - объяснила она идею создания объединения.

Как рассказала Бобровская, украинцы на территории современной РФ "являются жертвами циничной национальной политики Кремля".

"Они или уже потеряли национальные идентичности, или находятся под мощными русификаторским прессом. Изменить ситуацию можно только международным давлением на Москву. Украина не против конкретных народов, а против империи. Именно поэтому нам болит не только судьба украинцев в РФ, но и судьбы других борцов с империей. Задача Украины - не оставлять порабощенные Москвой народы в одиночестве в темноте. Воля человеку! Воля народам!" - написала нардеп.

Фото: Алексей Гончаренко (автор коллажа Константин Гак / facebook.com/alexeygoncharenko)

Гончаренко также опубликовал видео на своем YouTube-канале, на котором изложил идею и цель депутатского объединения "Кубань". Также политик с иронией добавил, что резкая и крайне негативная реакция российских пропагандистов на данную инициативу не стала для него сюрпризом.

"Ну и бонусом, наслаждаемся истерикой Скабеевой", - написал он.

В Верховной Раде нардепы создали межфракционное объединение "Кубань" (Видео: YouTube / Алексей Гончаренко)