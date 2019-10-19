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Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

STYLERЖиття    19.10.2019 - 10:25
Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)
У Раді виявили дику куницю (фото: facebook.com/zheleznyak.y)

У Верховній Раді завелася куниця

Вчора,18 жовтня, ввечері в коридорі Верховної Ради помітили дику куницю. Відео з твариною опублікував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Железняк зазначив, що був дуже здивований тим, що дика, куниця з'явилася в кулуарах Верховної Ради. За його словами, куницю зловили і відпустили на волю.

Користувачі мережі також прокоментували цю подію.

  • Це тільки в Києві таке можливо. Дикий і досить агресивний хижак в центрі міста. А на Трухановому сім'я яструбів живе. У Гідропарку - сови. Бережіть наше зелене місто, шановні нардепи!!! І всю Україну!!!
  • Ото комедія. Добре, що не крокодил;
  • За хом'яками прийшла;
  • Він хотів скористатися правом невідкладного прийому;
  • Може законопроект про заборону живодерень лобіювала?
  • Хороша екологія в парламенті!
  • Песець білого кольору був би доречнішим;
  • В кулуарах і не таке водиться;
  • Такий собі знак;
  • Якщо б у Раді засідали куниці, білки, зайці і їжаки, толку було б більше, напевно.

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Добре, що не крокодил: у Раді завелася дика тварина (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко зганьбився в Раді з інтимною перепискою.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві пограбували соратника Порошенка Михайла Забродського, який є четвертим номером у партійному списку "Європейської солідарності".

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