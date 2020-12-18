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Он был в хорошем состоянии: друг Кернеса нашел странные обстоятельства в его смерти

Харьков, Пятница 18 декабря 2020 08:59
Он был в хорошем состоянии: друг Кернеса нашел странные обстоятельства в его смерти
Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса в берлинской клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Как говорят родственники, мэр Харькова лечился от COVID-19 в Германии с сентября. Друг Кернеса и бизнесмен Павел Фукс сообщил, что медики собирались его выписывать, мол, он шел на поправку.

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы дружили 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь, что делать", - рассказал Фукс в эфире телеканала "Украина 24".

Бизнесмен рассказал, что смерть Геннадия стала для него неожиданностью, ведь он подавал признаки выздоровления, но тут вирус дал осложнение на почки.

"Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнения дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация изменилась. Надо дальше жить...", - сказал Фукс.

Предприниматель считает, что смерть Кернеса - это потеря для Харькова, ведь там его любили.

"Слава Богу, есть люди, с которыми он работал, которые, когда он уже болел, руководили городом. Для харьковчан ничего не изменится. Вся команда Геннадия Адольфовича остается работать, все будут продолжать его курс. Думаю, все должно быть нормально. Несколько последних дней я переживал, я с ним не разговаривал. А так мы общались каждый день. Он спрашивал, звонил, давал команды Терехову, у меня спрашивал — нормальный был обычный диалог, как всегда. А тут после почек... Эти трое суток... Я переживал", - сказал Фукс.

Как мы ранее писали, украинцы отреагировали на смерть Геннадия Кернеса.

Также мы сообщали, что стало известно, где простятся и когда похоронят Кернеса.

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Новости Украины Жизнь Геннадий Кернес

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