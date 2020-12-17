Стало известно, где простятся и когда похоронят Кернеса

Геннадий Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)

Названо время и место прощания и похорон с Геннадием Кернесом, который умер в ночь на 17 декабря в Германии после осложнений коронавируса.

Об этом стало известно из сообщений местных СМИ с совещания в Харьковском горсовете. Оно посвящено предстоящим похоронам градоначальника.

Секретарь горсовета Игорь Терехов сказал, что похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг.

Катафалк с телом мэра отправят в Харьков, где он будет встречен в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Геннадия Кернеса будут в Благовещенском соборе, а церемония прощания состоится в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко) и продлится четыре часа.

Кроме того рядом с телом мэра будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

"Человек-легенда, человек, который сделал для Харькова столько, сколько не сделал никто. Его воля, его самообладание, его умение нацелить на результат и успех..." - сказал Терехов.

Напомним, что о смерти Геннадия Кернеса стало известно утром 17 декабря. У мэра Харькова остановилось сердце в ночь на четверг. Он лечился от коронавируса с сентября в берлинской клинике "Шарите". При этом Кернес был заочно переизбран главой города на третий срок во время местных выборов.

Ранее мы писали также, про самые интересные факты из жизни Геннадия Кернеса, который был одним из самых ярких мэров и возглавлял Харьков в течение десяти лет.

Также сообщалось, что о смерти Геннадия Кернеса высказалась его жена Оксана Гайсинская. Также трогательные слова об отце написал его приемный сын Родион.