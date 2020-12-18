Він був в хорошому стані: друг Кернеса знайшов дивні обставини його смерті

Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавіруса (фото: РБК-Україна)

Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу в берлінській клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Як кажуть родичі, мер Харкова лікувався від COVID-19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса і бізнесмен Павло Фукс повідомив, що медики збиралися його виписувати, мовляв, він йшов на поправку.

"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов із життя, людина, з яким ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Всі в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс в ефірі телеканалу "Україна 24".

Бізнесмен розповів, що смерть Геннадія стала для нього несподіванкою, адже він подавав ознаки одужання, але тут вірус дав ускладнення на нирки.

"Причому дуже дивно все. Він був у дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але дало ускладнення на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася. Треба далі жити...", - сказав Фукс.

Підприємець вважає, що смерть Кернеса - це втрата для Харкова, адже там його любили.

"Слава Богу, є люди, з якими він працював, які, коли він уже хворів, керували містом. Для харків'ян нічого не зміниться. Вся команда Геннадія Адольфовича залишається працювати, всі будуть продовжувати його курс. Думаю, все має бути нормально. Кілька останніх днів я переживав, я з ним не розмовляв. А так ми спілкувалися щодня. Він питав, дзвонив, давав команди Терехову, у мене питав — нормальний був звичайний діалог, як завжди. А тут після нирок... Ці троє діб... Я переживав", - сказав Фукс.

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