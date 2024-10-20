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Хоробрий пес врятував життя своєму господарю, який помирав: він чітко зрозумів, що треба зробити

Розумний пес врятував господаря від загибелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

13-річний собака врятував життя своєму 84-річному хазяїну, який впав і не зміг самотужки підвестися з землі. Гіта швидко зрозуміла, що її господар попав і біду і зрозуміла, що потрібно зробити.

Як собака врятував пенсіонера від смерті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ABC News.

Заступник шерифа округу Стівенс у Вашингтоні патрулював сільську лісисту місцевість, коли натрапив на пса посеред проїжджої частини. Він хотів допомогти пошукати власників, але пес поводився дивно.

"Райт спробував посадити собаку в автомобіль, щоб знайти його господаря, але той не слухався. Заступник шерифа вирішив перевіряти навколишні будинки в радіусі милі, але так нікого і не зміг знайти", - розповіли правоохоронці.

Хоробра Гіта, яка зрозуміла, як врятувати господаря (фото: Facebook/Офіс шерифа округу Стівенс)

Тоді Райт спробував знову забрати собаку з дороги, але той у руки не дався і побіг по невеличкій дорозі, яка ніде не позначена, закликаючи помічника шерифа йти за ним.

Страж порядку відчув щось недобре, тому пішов слідом за собакою і побачив невеликий літній будиночок. А біля нього - лежав дідусь та кликав на допомогу.

84-річний пенсіонер мав низку захворювань й потребував прийому ліків. Однак він впав та пошкодив ногу. Там йому довелося пролежати кілька годин, бо його заклики про допомогу ніхто не чув.

Однак 13-річна собака, яку звати Гіта, не розгубилася. Вона помітила, що господар потрапив у біду й не може підвестися, тому побігла шукати допомогу.

Вона вийшла на дорогу і чекала, поки хтось з людей там з'явиться. А далі - вона кликала та вела до місця, де потрібно було врятувати її господаря.

"Ми вдячні Гіті за те, що вона врятувала життя людині. Вірність та героїзм наших чотирилапих друзів не перестають дивувати", - сказали представники влади.

Гіта зрозуміла, як привести допомогу до свого господаря (фото: Facebook/Офіс шерифа округу Стівенс)

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