Ведучий врятував жінку під час урагану та став героєм. Все це сталося у прямому ефірі (відео)

У США під час повені, яку спровокував ураган Хелен, метеоролог каналу FOX Боб Ван Діллен став справжнім героєм мережі. Річ у тому, що він врятував жінку в прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яке з'явилося на YouTube-каналі FOX Weather.

Репортер врятував людину в прямому ефірі

Так, Ван Діллен стояв перед камерою і розповідав про наслідки урагану. В Атланті почалася повінь, а репортер з'явився в ефірі просто на вулиці.

Він описував ситуацію і раптом почув крики. У машині посеред вулиці, затопленою водою, була жінка. Вона просила про допомогу і не могла самостійно вибратися з пастки, на яку через повінь перетворилося її авто.

Ведучий врятував людину під час повені (скриншоти)

І тому репортер оголосив, що змушений перервати ефір, бо йому потрібно зателефонувати до служби порятунку. Однак потім Ван Діллен вирішив не чекати на прибуття фахівців.

Метеоролог вирушив до машини та допоміг жінці з неї вибратися. Потім чоловік виніс постраждалу з води. Зазначається, що репортеру вдалося з легкістю врятувати незнайомку завдяки сміливості, силі та своєму зросту, що становить приблизно 2 метри.

Американський репортер врятував жінку у прямому ефірі (скриншот)

Відео із метеорологом швидко стало вірусним. Його сміливий вчинок вразив глядачів.

У коментарях під записом прямого ефіру, під час якого репортер врятував жінку, користувачі пишуть: