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Храбрый пес спас жизнь своему умирающему хозяину: он четко понял, что надо сделать

Умный пес спас хозяина от гибели (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

13-летняя собака спасла жизни своему 84-летнему хозяину, который упал и не смог самостоятельно подняться с земли. Гита быстро поняла, что ее хозяин попал и беду и поняла, что нужно совершить.

Как собака спасла пенсионера от смерти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ABC News.

Заместитель шерифа округа Стивенс в Вашингтоне патрулировал сельскую лесистую местность, когда наткнулся на пса посреди проезжей части. Он хотел помочь поискать владельцев, но пес вел себя странно.

"Райт попытался усадить собаку в автомобиль, чтобы найти ее хозяина, но тот не слушался. Заместитель шерифа решил проверять окрестные дома в радиусе мили, но так никого и не смог найти", - рассказали правоохранители.

Храбрая Гита, которая поняла, как спасти хозяина (фото: Facebook/Офис шерифа округа Стивенс)

Тогда Райт попытался снова забрать собаку с дороги, но тот в руки не дался и побежал по небольшой дороге, которая нигде не обозначена, призывая помощника шерифа идти за ним.

Страж порядка почувствовал что-то нехорошее, потому пошел вслед за собакой и увидел небольшой летний домик. А возле него лежал дедушка и звал на помощь.

84-летний пенсионер имел ряд заболеваний и нуждался в приеме лекарства. Однако он упал и повредил ногу. Там ему пришлось пролежать несколько часов, потому что его призывы о помощи никто не слышал.

Однако 13-летняя собака, которую зовут Гита, не растерялась. Она заметила, что хозяин попал в беду и не может подняться, поэтому побежала искать помощь.

Она вышла на дорогу и ждала, пока кто-нибудь из людей там появится. А дальше – она звала и вела к месту, где нужно было спасти ее хозяина.

"Мы благодарны Гите за то, что она спасла жизнь человеку. Верность и героизм наших четырехлапых друзей не перестают удивлять", - сказали представители власти.

Гита поняла, как привести помощь к своему хозяину (фото: Facebook/Офис шерифа округа Стивенс)

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