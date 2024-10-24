Хореограф-військовослужбовець Дмитро Дікусар вперше за декілька місяців вийшов на зв'язок

Танцюрист, який зараз служить у лавах ЗСУ, відверто розповів про особисте - він зазначив, що завжди любив, коли його день народження припадає на робочий день. Цей день народження не став винятком, щоправда, "виступи" у Дікусара зараз дещо інші.

"Напевно, Бог чує мене, тому що сьогодні у мене теж був "виступ" зі своєю командою. Не те, що ви звикли бачити, але воно набагато цінніше для мене. Кац*** ні було боляче! На жаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким. Але збереже життя іншим. Обійняв", - поділився своїми думками артист і військовослужбовець.

Також він порадив не втрачати віру в людей і не вірити в "зраду".

"Можливо, ви навіть час від часу втрачаєте віру в людей... Але пам'ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть менше, ніж гнид... Але на них тримається Всесвіт! Отже, не втрачайте віри один в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте російське ІПСО, що безперервно працює", - підсумував Дмитро.

Як відреагували у мережі

Фоловери хореографа відразу почали коментувати публікацію:

"З днем народження! Ви - один із тих людей, на кому тримається всесвіт"

"Низький уклін та подяка за захист"

"Дякую за захист, за кожен ранок і кожну тиху ніч! Пишаємося вами, ви - незвичайна людина"

"З такими людьми надія не згасне"

"Многая літа".

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Що відомо про службу Дмитра Дікусара у ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ хореограф взяв до рук зброю. В одному зі своїх постів він писав, що у березні було 2 роки, як він став солдатом. Де саме він служить, Дікусар не уточнював.

Він рідко виходить на зв'язок із шанувальниками і майже нічого не розповідає про службу. Таке рішення він пояснює тим, що на війні він не публічна людина, а звичайний військовослужбовець.

У жовтні 2023 року він узяв першу офіційну відпустку за час служби у ЗСУ. Він мав 15 днів, щоб вирішити у столиці проблеми зі здоров'ям. Як зазначив хореограф, він мав травму, яка заважала йому бути ефективним.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)