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Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує зв'язок з екс-чоловіком Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ

Середа 04 вересня 2024 10:57
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Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує зв'язок з екс-чоловіком Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська хореографиня і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла про реакцію на рішення колишнього чоловіка Дмитра Дікусара приєднатися до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці OBOZ.ua.

Деталі

Так, Олена говорить, що вони з колишнім іноді листуються. Нині хореографиня проживає в Австрії, куди переїхала після початку повномасштабного вторгнення. Водночас Дікусар прийняв рішення стати на захист своєї країни.

Знаменитість зазначає, що рішення Дмитра піти добровольцем на фронт не стало для неї несподіваним. Вона впевнена, що екс-партнер зараз перебуває на своєму місці.

"Я час від часу цікавлюся, як у нього справи. І він - також. Але не скажу, що часто спілкуємося. Більше дізнаюся навіть не від нього, а від його найближчого друга, який розмовляє з ним частіше. Дай Боже, щоб у Дмитра все було добре. Знаєте, я не здивована, що він пішов добровольцем на фронт. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. Я думаю, що він зараз абсолютно на своєму місці", - поділилася Шоптенко.

Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує зв'язок з екс-чоловіком Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ

Дмитро Дікусар (фото: (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy))

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко були у шлюбі три роки. Пара зіграла весілля у червні 2013, але у квітні 2016 танцівниця оголосила про розставання з коханим.

Попри все, після розлучення зірки змогли зберегти гарні стосунки та разом продовжували працювати на телевізійних проєктах.

Раніше Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мову.

Також він відповів, що думає про Влада Яму, який втік до США під час війни.

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Алена Шоптенко Війна в Україні Дмитрий Дикусар
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