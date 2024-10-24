Хореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связь

Танцор, который сейчас служит в рядах ВСУ, разоткровенничался о личном - он рассказал, что всегда любил, когда его день рождения приходится на рабочий день. Этот день рождения не стал исключением, правда, "выступления" у Дикусара сейчас немного иные.

"Наверное, Бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо более ценно для меня. Кац***не было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким. Но сохранит жизнь другим. Обнял", - поделился своими мыслями артист и военнослужащий.

Также он посоветовал не терять веру в людей и не верить в "зраду".

"Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей… Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид… Но на них держится Вселенная! Итак, не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте непрестанно работающее российское ИПСО", - подытожил Дмитрий.

Как отреагировали в сети

Фолловеры хореографа тут же принялись комментировать публикацию:

"С днем рождения! Вы - один из тех людей, на ком держится вселенная"

"Низкий уклон и благодарность за защиту"

"Спасибо за защиту, за каждое утро и тихую ночь! Гордимся вами, вы - необыкновенный человек"

"С такими людьми надежда не погаснет"

"Многая лита".

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Что известно о службе Дмитрия Дикусара в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения РФ хореограф взял в руки оружие. В одном из своих постов он писал, что в марте было 2 года, как он стал солдатом. Где именно он служит, Дикусар не уточнял.

Он редко выходит на связь с поклонниками и почти ничего не рассказывает о службе. Такое решение он объясняет тем, что на войне он не публичный человек, а обычный военнослужащий.

В октябре 2023 года он взял первый официальный отпуск за время службы в ВСУ. У него было 15 дней, чтобы решить в столице проблемы со здоровьем. Как отметил хореограф, у него была травма, которая мешала ему быть эффективным.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)