"Холостяку" Терену дорікнули, що він не воює: ветеран з гумором відповів

Ветеран російсько-української війни, а також головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько поставив на місце підписницю, яка дорікнула йому, що той не воює.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram письменника.

Так, Олександр опублікував скріншот, на якому українка під одним з його дописів обурено ставить недоречне питання: "якого милого він не воює?".

Відреагував на цей коментар ветеран, який втратив на фронті обидві ноги, з гумором, зазначивши, що він просто "не створений для війни".

"Відповідаю всім - я не народжений для війни і хочу жити на повну! Нехай воюють діти депутатів або Зеленський з Єрмаком", - відповів підписниці Терен.

Скріншот

Що розповідав Терен про втрату ніг на війні

Олександр розповідав, що 24 серпня 2022 року відбувся дуже інтенсивний обстріл їхніх позицій - набагато сильніший, ніж будь-коли раніше. У той день він миттєво зрозумів, що втратив обидві ноги, оскільки відчув неймовірний біль у нижніх кінцівках.

"Це був дуже скажений біль. Навіть не можу словами описати цей біль, якийсь пекельний, насправді. Я зрозумів, що все, це в мене однозначно немає ніг, бо так боліти може тільки тоді, коли реально їх нема. Тим паче мене засипало землею в окопі, і я думаю: "Точно вже без ніг", - поділився Олександр.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Протягом наступних двох місяців після обстрілу Терен думав тільки про біль у ногах. Як зізнався військовий, йому не допомагали знеболювальні препарати, тому доводилося мужньо терпіти й чекати, коли стане легше.

Водночас військовий розповів, що попри втрату ніч, все одно хотів повернутися на фронт. Однак, він зрозумів, що не буде таким ефективним на війні, як це було раніше. Тому Олександр почав думати над тим, що зможе робити у ролі цивільного.

У першу пʼятницю листопада відбувся премʼєрний випуск 13-го сезону шоу "Холостяк" на СТБ, в якому ветеран став головним героєм.

Олександр Терен і Григорій Решетнік (фото: instagram.com/tsvit_terenu)