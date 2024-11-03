"Холостяка" Терена упрекнули, что он не воюет: ветеран с юмором ответил

Ветеран российско-украинской войны, а также главный герой шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько поставил на место подписчицу, упрекнувшую его в том, что тот не воюет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram писателя.

Так, Александр опубликовал скриншот, на котором украинка под одним из его постов возмущенно задает неуместный вопрос: "какого милого он не воюет?".

Отреагировал на этот комментарий ветеран, потерявший на фронте обе ноги, с юмором, отметив, что он просто "не создан для войны".

"Отвечаю всем - я не рожден для войны и хочу жить на полную! Пусть воюют дети депутатов или Зеленский с Ермаком", - ответил подписчице Терен.

Скриншот

Что рассказывал Терен о потере ног на войне

Александр рассказывал, что 24 августа 2022 года произошел очень интенсивный обстрел их позиций - гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. В тот день он мгновенно понял, что потерял обе ноги, поскольку почувствовал невероятную боль в нижних конечностях.

"Это была очень бешеная боль. Даже не могу словами описать эту боль, какая-то адская, на самом деле. Я понял, что все, это у меня однозначно нет ног, потому что так болеть может только тогда, когда реально их нет. Тем более меня засыпало землей в окопе, и я думаю: «Точно уже без ног", - поделился Александр.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В течение следующих двух месяцев после обстрела Терен думал только о боли в ногах. Как признался военный, ему не помогали обезболивающие препараты, поэтому приходилось мужественно терпеть и ждать, когда станет легче.

В то же время военный рассказал, что несмотря на потерю ночь, все равно хотел вернуться на фронт. Однако, он понял, что не будет таким эффективным на войне, как это было раньше. Поэтому Александр начал думать над тем, что сможет делать в роли гражданского.

В первую пятницу ноября состоялся премьерный выпуск 13-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ, в котором ветеран стал главным героем.

Александр Терен и Григорий Решетник (фото: instagram.com/tsvit_terenu)