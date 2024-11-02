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"Холостяк" Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: "Дуже складно пережити"

Субота 02 листопада 2024 17:31
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"Холостяк" Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: "Дуже складно пережити" Олександр Терен (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

1 листопада відбулася прем'єра першого випуску шоу "Холостяк". І головний герой 13 сезону, військовий-ветеран Олександр Будько з позивним Терен, вразив історією про стосунки та зраду.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), під час спілкування з учасницями "Холостяка" Терен був відвертим і розповів те, про що давно мовчав.

З ким зустрічався "Холостяк"

"Є одна історія, яку я далеко не всім розповідаю. В мене були стосунки. І в них було кохання. Кохав я, кохала моя дівчина, на той час. Іноді я мусив від'їздити. І ми, скажімо так, трошки сепарувалися. Але я приїжджав", - пригадав Будько.

"Одного разу, повернувшись до Києва, я дізнався, що ця дівчина зрадила мене. Відчуття взагалі складно описати, коли дізнаєшся про зраду. І це дуже складне відчуття. Коли ти і кохаєш людину, і водночас ніби ненавидиш. Насправді дуже складно емоційно просто пережити навіть це", - додав він.

За словами Олександра, його обраниця не хотіла визнавати провину, хоча він мав докази. І це було дуже боляче. Будько зізнався, що тоді він взагалі не знав, як себе поводити.

&quot;Холостяк&quot; Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: &quot;Дуже складно пережити&quot;

З ким зустрічався Терен (скріншот)

Але тоді він обрав шлях кохання. Терен намагався придушити в собі всі негативні емоції, хотів зберегти стосунки.

"І начебто все знову налагодилося. Але коли ми знову роз'їжджалися, не були разом, це постійно наздоганяло мене. Я розумів, що я не можу з цим до кінця змиритися", - пояснив військовий.

"Потім трапилася, на жаль, велика війна, і це стало таким каталізатором скріплення цих стосунків. Я пішов на фронт і знову якийсь період був сам. І вже тоді остаточно зрозумів, що зрада є для мене однією з речей, яку я не можу пробачити", - додав він.

Олександр зазначив, що постійно пригадував про зраду коханої. Він часто думав про це і розумів, що все ж не зміг залишити ситуацію в минулому. Будько усвідомив, що не пробачив.

&quot;Холостяк&quot; Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: &quot;Дуже складно пережити&quot;Олександр Терен (скріншот)

"І не можу себе пробачити, що я пішов знову в ці стосунки... Це було нелегке рішення... Повернувшись у відпустку я розійшовся з нею", - пояснив Терен.

Також він підтвердив, що саме про ці стосунки писав у своїй книзі. Він зустрічався з дівчиною, яку звуть Дарина. Він пішов від неї приблизно півтора року тому.

Ця історія вразила учасниць "Холостяка". Коли вони зрозуміли, що Терен буде максимально відвертим, то подивилися на нього іншими очима й також почали ділитися історіями зі свого минулого.

&quot;Холостяк&quot; Терен вперше розповів про колишню, яка його зрадила: &quot;Дуже складно пережити&quot;

Терен розповів про дівчину, яка його зрадила (скріншот)

Церемонія троянд на "Холостяку" - хто пройшов далі

Першу й особливу троянду отримала Тетяна, яка створює м'які іграшки. А потім Терен обрав ще 11 дівчат. Це:

  • Аліна - вона подарувала Олександру власний парфум
  • Юстина - 20-річна дівчина, яка принесла для Терена збірку Ліни Костенко
  • Настя - кулінарна блогерка
  • Світлана - військова та капітанка ЗСУ
  • Вікторія - тату-майстер
  • Анастасія - яку Терен назвав "Амазонкою"
  • Вероніка - вона принесла Олександру особливу картину
  • Ліза - діджейка, яка подарувала Терену футболку
  • Ілона - чий "лук" оцінили всі дівчата
  • Ксенія - вона вразила Терена історією про стосунки з аб'юзером
  • Аліна - вона працює сомельє.

До слова, раніше ми вже розповідали, що відомо про учасниць "Холостяка-13".

Окрім цього, нещодавно ми називали 7 фактів про Терена.

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