"Холостяком" міг бути не Терен. Назар Грабар вперше підтвердив чутки провокативним відео
Військовий та танцюрист Назар Грабар, брат якого загинув на фронті, вперше відреагував на чутки про те, що саме він міг стати новим героєм шоу "Холостяк". При цьому артист зробив це з гумором та навіть провокаційно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Грабар поділився в TikTok.
Що Грабар думає про шоу "Холостяк"
На відео Назар повторив сцену з "Піратів Карибського моря". Він відтворив характерні рухи Джека Горобця та наклав "субтитри".
У Грабара нібито питають, чи дійсно він мав стати наступним "Холостяком". Той не заперечує, а потім намагається пояснити, чому ж не погодився на участь в романтичному реаліті.
Все закінчується тим, що Назар погоджується з фразою про те, що це йому не потрібно. Відео супроводжувалося кумедними виразами обличчя Грабара й лайкою, яку артист завбачливо "прикрив" у "субтитрах" так званими "зірочками".
December 8, 2024
Чутки про те, що Назар міг стати новим "Холостяком", з'явилися ще давно. Втім, ані в команді реаліті, ані сам Грабар, цю тему не коментували. Новим героєм шоу став військовий-ветеран Олександр Терен, який втратив на фронті обидві ноги й нині займається питанням інклюзивності. До цього Будько (прізвище захисника) був баристою.
Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Нині ж ветеран часто підіймає теми безбар'єрності та наголошує на тому, що люди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку. Зокрема це стосується питання вільного пересування містами України.
Цю тему Терен висвітлював у проекті "Відвал ніг", де разом з відомими персонами показував, як людина на візку вимушена щодня долати чимало перепон, аби просто виконувати звичайні справи, такі як похід в аптеку чи продуктовий магазин.
До слова, раніше ми розповідали, хто залишив проект "Холостяк" у п'ятому випуску.
Окрім цього, фаворитка "Холостяка" розсекретила деталі шоу, які залишаються поза кадром.