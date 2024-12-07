"Це важко": зірка "Холостяка", яка зі скандалом пішла з шоу, описала те, що залишилось за кадром

Тату-майстриня Вікторія Клочко, яка несподівано пішла з "Холостяка" у п'ятому випуску , висловилася про участь в шоу. Вона розповіла, що залишалося за кадром, і як вона живе після реаліті.

"Хотілось би сказати, що там в якихось моментах була не я, але насправді все, що було там, це все якісь частинки мене. Тобто не було такого, що хтось сидів та витягував з мене якісь слова. Звісно, був редактор, який допомагав мені проявитись по максимуму. Але це все була я", - розповіла Вікторія.

"У мене було багато моментів, коли я не могла до кінця зрозуміти свою думку... Не могла визначитись... Після того як я побачила себе такою, як мене бачить канал, це важко для прийняття. Але розумію, що це моя частина", - також розповіла вона.

За словами Клочко, на проекті її багато що здивувало. Вона не очікувала побачити масштаби реаліті. Перший випуск, коли дівчата знайомилися з Тереном, був насиченим та непростим. І для його створення було задіяно команду з 200 працівників.

Також Клочко розповіла, чи були учасниці реаліті справжніми подружками. За словами Віки, всі дівчата опинилися у штучно створених умовах, а тому назвати стосунки дружбою важко. Втім, вона та деякі учасниці дійсно могли щиро спілкуватися та ділитися думками.

"З багатьма дівчатами я досі спілкуюсь зараз і спілкувалась на проекті. І до багатьох я відчуваю дуже глибоку симпатію, поважаю їх як жінок, як людей. І вірю, що у них так само з іншими дівчатами", - пояснила зірка "Холостяка".

Віка з "Холостяка" (скріншот)

"За кадром не було такого, щоб ми сильно сварилися, дратувалися. Але були моменти, коли у нас були сварки. Це нормально, коли закривають таку велику кількість дівчат в обмеженому просторі, не дають їм кудись виходити", - також зазначила вона.

На проекті учасниці живуть в одному будинку, у них не було окремих кімнат. Вікторія жила з Юстиною, потім з Ксюшею та Лізою. На початку їй навіть довелося ділити ліжко з іншою учасницею.

"Був один день за весь проект, коли я ночувала самостійно. І це був такий щасливий день, це було так класно! Бо я так звикла ночувати сама, спати в своєму ліжку, мати якийсь свій власний простір. Це для мене був величезний вихід з зони комфорту", - пояснила Клочко.

Вікторія зазначила, що після проекту вона тиждень не виходила на вулицю, аби бути на самоті. Вона хотіла, аби її ніхто не знімав, аби у неї ніхто нічого не питав. Втім, участь на шоу Клочко вважає гарним та "прикольним" досвідом.