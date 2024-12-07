6 випуск "Холостяка": фаворитка Терена пішла зі скандалом, з іншою - попрощався сам

6 грудня на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск романтичного реаліті "Холостяк-13". Наприкінці шоу стало відомо, що головний герой попрощався з однією з учасниць, інша - прийняла рішення піти сама.

Новий тиждень почався з групового побачення головного героя з Аліною, Анастасією та Юстиною. Олександр попросив їх на минулій церемонії троянд затриматися ще на один день у Львові, і разом вони відправилися до книгарні, аби через розмови і літературу ще краще познайомитися одне з одним.

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Терен запросив на індивідуальне спілкування Аліну, для якої прочитав один із улюблених віршів Симоненка. Потім вони обговорили тему стосунків, а також кохання. Зокрема, підняли питання про те, чи справжня любов буває раз у житті, чи таки кілька.

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Тим часом інша учасниця, Вікторія, отримала презент від Терена з нагоди свого дня народження. Він подарував їй букет квітів, а також книгу. Але претендентка на його серце засумувала через те, що головний герой не зміг приїхати і особисто провести з нею час. Через це вона навіть задумалася про те, аби піти з проєкту. Проте інша учасниця поговорила з нею і порадила добре все обдумати.

Групове побачення у Львові: після книгарні Олександр та троє дівчат відправилися до одного з найстаріших закладів Львова. Вони кожен розповіли про свої улюблені книги та пояснили, чому обирають для себе ту чи іншу літературу.

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В якийсь момент Терен запросив на особисте спілкування Анастасію. Вона розповіла Олександру про минулі стосунки, а саме поділилася історією про експартнера, якому спершу подобалося те, що вона цікавиться астрологією і духовністю, а потім він почав критикувати її через це.

Також Анастасія розповіла, чому саме обрала для себе таку діяльність. Виявляється, у дитинстві вона зіштовхувалася з нерозумінням та критикою: коментарі стосувалися зайвої ваги, хоча вона тоді ще була дитиною. Дівчина стала шукати відповіді для себе через духовність, а пізніше до такого її захоплення долучилися навіть батьки. Її тато нині сам займається йогою, за її словами.

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Окрім того, учасниця озвучила свої майбутні плани у разі, якщо залишиться у стосунках з Олександром. Вона сказала, що готова переїхати до Києва, аби бути поруч із ним і розпочати вже тут пошук себе. Їхнє спілкування завершилося на теплій ноті.

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Наступною на діалог Терен запросив Юстину. Олександр прокоментував звернення дівчини, яке вона записала для нього напередодні. У відео дівчина сказала, що хоче побути з "Холостяком" лише удвох, і під час особистого спілкування він відповів їй на це згодою. Тому запропонував ще на день залишитися у Львові і провести індивідуальне побачення.

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Юстина, звісно ж, з радістю прийняла пропозицію. Вони після цього попрощалися, а до Аліни і Анастасії Терен повернувся вже сам. Через це дівчата подумали, що він вигнав її з шоу прямо під час побачення. Проте таке припущення виявилося хибним.

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Перше побачення

Головний герой запросив Юстину на майстер-клас з гри на барабанах. Вони спершу послухали наставника, який розповів їм важливі деталі, а потім спробували пограти самі.

Дівчина була не в захваті від цього заняття, адже в неї все пішло не так, як вона того хотіла. І в цілому учасниця почувалася на майстер-класі не надто комфортно. Олександр це відчув, а тому запропонував переміститися в інше місце та повечеряти.

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Скандал з Вікторією

Тим часом Аліна і Анастасія, які повернулися зі Львова, під час спілкування з іншими учасницями дізналися про те, що Вікторія зі скандалом покинула проєкт. Вона зробила цей крок після того, як Терен привітав її з днем народження подарунком та запискою. Але дівчина хотіла саме особисту зустріч. Не отримавши цього, вона зібрала валізи і пішла з шоу.

Для багатьох такий її вчинок став неприємною несподіванкою, і більшість конкуренток розкритикували Вікторію, заявляючи, що та не розуміє, де вона знаходиться, і вимагати такої надто особистої уваги від Олександра наразі не варто.

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Побачення Юстини і Олександра продовжується. Вони підняли особисті теми: дівчина розповіла про свої підліткові пригоди, а також зізналася, що лише тут, на проєкті, справді змогла полюбити себе.

Раніше, за її словами, вона вважала себе некрасивою, проте тепер думка дівчини змінилася. Між героями виникло тепле спілкування, і побачення вони завершили з романтичним настроєм. Юстина підкреслила, що тепер у їхніх стосунках розпочався новий етап.

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Після повернення зі Львова Олександр дізнався, що Вікторія залишила проєкт. Він не став приховувати, що його це розізлило, і захотів з'ясувати ситуацію, тому зателефонував дівчині.

Вона розповіла, що в неї трапилися особисті проблеми, а також її образив той факт, що "Холостяк" не був поруч із нею на день народження. Олександр поцікавився, чи потрібна Вікторії допомога, на що вона відповіла відмовою.

Тому він побажав їй успіху і висловив жаль щодо того, що їхня історія закінчилася саме так.

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Друге побачення

Під час спілкування учасниць Інна отримала запрошення на індивідуальне побачення. Терен запросив її до притулку для тварин. Вони приїхали туди та зайнялися корисною діяльністю: погодували коней, доглядали за котами, а також вигуляли собак. Проте знайшли час і для відвертих розмов. Зокрема, торкнулися теми стосунків, виховання дітей, а також симпатій.

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Інші тим часом також зібралися в кімнаті, аби поговорити. На столі вони побачили коробку, яку одразу ж відкрили. Там згадувалося про куплений автомобіль на гроші, виручені з благодійного заходу. Нагадаємо, до його організації дівчата долучилися кількома тижнями раніше.

Тому вони вирішили зробити день корисним і зайнялися плетінням маскувальної сітки, аби завершити добру справу. Під час цього кожна ділилася досвідом свого волонтерства - в Україні чи за кордоном.

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Побачення Інни і Олександра: після усіх активностей вони зібралися на пікнік. Герої обговорили особисте. Інна розповіла про болючий досвід колишніх стосунків, зокрема натякнула, що в її шлюбі було насильство. Її колишній партнер одного разу вдався до фізичного насилля та намагався її душити. Через це вона навіть подавала заяву до поліції.

Також Інна озвучила інші неприємні моменти. Проте побачення закінчилося на позитивній ноті, і наприкінці Інна та Терен поцілувалися.

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Наступною на індивідуальне побачення Олександр запросив Настю. Перед їхньою зустріччю до будинку завітав Григорій Решетник, і вони поспілкувалися. Учасниці розповіли ведучому про Вікторію, яка вирішила сама покинути шоу, а потім усі обговорили тему подарунків та днів народження.

Зокрема, поділилися історіями про те, хто як звик святкувати свої дні народження, а також розповіли про подарунки, які колись дарували чи отримували.

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Третє побачення

Терен запросив Настю на урок бачати. Викладачка з танців показала дівчині базові рухи, після чого вона спробувала їх повторити вже разом з Олександром. Усі залишилися задоволені результатом.

Претендентка на серце "Холостяка" не приховувала своїх неймовірних емоцій та зізналася, що не хоче, аби їхній урок танців закінчувався.

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Інна, Анастасія та інші учасниці зібралися у кімнаті й обговорили тему, якими вони бачать свої майбутні весілля. Хтось сказав про те, що це обов'язково має бути пишне святкування, а також вінчання у церкві, а хтось підкреслив, що можна обійтися тихим сімейним святкуванням і відпочинком після.

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Побачення Насті й Олександра: після танців вони перейшли до вечері та розмов. Терен підняв тему публічності й підкреслив, наскільки для нього важливо, щоб партнерка усвідомлювала його публічність і розділяла це.

Після цього Настя запропонувала головному героєві назвати хороші риси кожного з них, а також по одній поганій. Вони обмінялися компліментами, назвали по одній негативній рисі, які бачать одне в одному, і завершили зустріч теплими обіймами.

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Церемонія троянд

Вона розпочалася з хвилювань, адже учасниці переживали, хто цього разу відправиться додому. З кожним разом троянд стає все менше і менше.

Першою троянду отримала Анастасія.

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Другою до себе Олександр покликав Аліну і також вручив їй квітку.

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Наступною була Юстина. "Холостяк" пригадав урок із гри на барабанах, та підкреслив, що не варто здаватися, коли щось не виходить, і слід позбавлятися синдрому відмінниці. Він дав троянду Юстині.

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Інна також отримала троянду, але Олександр зауважив, що хотів би бачити більше щирих емоцій від неї.

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Останньою до себе Терен покликав Настю. Він сказав, що не відчув з нею того зв'язку, який хотів би, і що не може дати їй ту близькість, якої дівчина прагне. У відеозверненні вона заявила, що хотіла б більше зустрічей із ним та більше їхніх поцілунків.

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Але "Холостяк" прийняв рішення відправити її додому. Настя не стала стримувати сліз і зізналася, що щиро закохалася в головного героя романтичного реаліті.

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Таким чином, у 6 випуску "Холостяка-13" пішло дві учасниці. Тож у наступному глядачі побачать: