"Холостяком" мог быть не Терен. Назар Грабар впервые подтвердил слухи провокационным видео

Военный и танцор Назар Грабар, брат которого погиб на фронте, впервые отреагировал на слухи о том, что именно он мог стать новым героем шоу "Холостяк". При этом артист сделал это с юмором и даже провокационно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Грабар поделился в TikTok .

Что Грабар думает о шоу "Холостяк"

На видео Назар повторил сцену из "Пиратов Карибского моря". Он воспроизвел характерные движения Джека Воробья и наложил "субтитры".

У Грабара якобы спрашивают, действительно ли он должен был стать следующим "Холостяком". Тот не возражает, а затем пытается объяснить, почему же не согласился на участие в романтическом реалити.

Все заканчивается тем, что Назар соглашается с фразой о том, что ему это не нужно. Видео сопровождалось забавными выражениями лица Грабара и бранью, которую артист предусмотрительно "прикрыл" в "субтитрах" так называемыми "звездочками".

Слухи о том, что Назар мог стать новым "Холостяком", появились еще давно. Впрочем, ни в команде реалити, ни сам Грабарь эту тему не комментировали. Новым героем шоу стал военный-ветеран Александр Терен, потерявший на фронте обе ноги и занимающийся вопросом инклюзивности. До этого Будько (фамилия защитника) был баристой.

Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Сейчас ветеран часто поднимает темы безбарьерности и подчеркивает, что люди с инвалидностью должны получать необходимую поддержку. В частности, это касается вопроса свободного передвижения по городам Украины.

Эту тему Терен освещал в проекте "Відвал ніг", где вместе с известными персонами показывал, как человек на коляске вынужден каждый день преодолевать немало препятствий, чтобы просто выполнять обычные дела, такие как поход в аптеку или продуктовый магазин.