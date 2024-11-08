На "Холостяк" прийшла ще одна учасниця, яку ніхто не знав. Хто вона і як виглядає

У другому випуску романтичного реаліті Олександр Терен вирушив на вокзал, щоб зустріти учасницю, яка не прийшла на Першу вечірку.

Дівчина на ім’я Інна, як пояснила у голосовому повідомленні через ведучого Григорія Решетника, того дня везла автівку військовим на передову.

Ветеран висловив свою повагу до вчинку Інни та дозволив їй приєднатися до проєкту пізніше. Однак така поява нової учасниці не сподобалася іншим дівчатам, і вони були не в захваті від нової конкуренції.

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Що відомо про Інну Бєлєнь

На офіційній сторінці шоу "Холостяк" вказано, що дівчині 28 років. Вона з Харкова і має свій бізнес. Також Інна активно займається волонтерством.

Головні риси красуні - рішучість, емоційність і спонтанність.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

"Мріє, аби винайшли ліки від синдрому Дауна. Все інше для неї - цілі. Рішучість, емоційність, спонтанність - це про неї. Не боїться викликів. Прагне жити в Україні", - йдеться в описі.

Учасниця вірить, що Олександр є саме тією людиною, яку вона шукає.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)