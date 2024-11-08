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На "Холостяк" пришла еще одна участница, которую никто не знал. Кто она и как выглядит

Александр встречает новую участницу "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Во втором выпуске 13-го сезона "Холостяка" стало неожиданно горячо: на проекте появилась новая участница по имени Инна Белень, которая заинтриговала своим загадочным появлением и сразу заинтересовала зрителей.

Что известно об этой девушке и как на нее отреагировал главный герой? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Во втором выпуске романтического реалити Александр Терен отправился на вокзал, чтобы встретить участницу, которая не пришла на Первую вечеринку.

Девушка по имени Инна, как объяснила в голосовом сообщении через ведущего Григория Решетника, в тот день везла машину военным на передовую.

Ветеран выразил свое уважение к поступку Инны и позволил ей присоединиться к проекту позже. Однако такое появление новой участницы не понравилось другим девушкам, и они были не в восторге от новой конкуренции.

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Что известно об Инне Белень

На официальной странице шоу "Холостяк" указано, что девушке 28 лет. Она из Харькова и имеет свой бизнес. Также Инна активно занимается волонтерством.

Главные черты красавицы - решительность, эмоциональность и спонтанность.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

"Мечтает, чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна. Все остальное для нее - цели. Решительность, эмоциональность, спонтанность - это о ней. Не боится вызовов. Стремится жить в Украине", - говорится в описании.

Участница верит, что Александр является именно тем человеком, которого она ищет.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

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