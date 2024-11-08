"Холостяк-13": одна з наймолодших учасниць зробила несподіване зізнання про шоу

Одна з наймолодших учасниць нового сезону "Холостяка" Юстина Багай, якій на момент зйомки було 20 років, відверто висловилася про шоу. Дівчина не приховує, що сильно хвилювалася на першій зустрічі з Олександром Тереном.

Що розповіла Юстина та чи є на шоу "Холостяк" сценарій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Stories в Instagram .

Так, Багай вирішила поспілкуватися з глядачами й відповідала на їхні питання. Зокрема, Юстина висловилася про інших учасниць реаліті. Вона зізналася, що до цього ніколи не дивилася шоу "Холостяк", а вже на проекті її дуже вразили всі дівчата.

"Можу сміливо сказати про те, що на цьому проекті можна знайти не лише кохання, а й справжню дружбу", - заявила Юстина.

Юстина х "Холостяка" висловилася про учасниць шоу (скріншот)

Також учасниця реаліті розповіла, чи задоволена вона першою зустріччю з Тереном. Юстина розхвилювалася, вона ніяковіла, плутала слова. Але при цьому вона зачарувала "Холостяка".

"Я мала написаний текст, який повторювала в голові в лімузині близько ста разів. Він був дотепним та "влучним", я б сказала. Чи жалію я про щось? Можна було сказати той "правильний, сухий" текст, але хто знає, чи продовжила я свою участь в проекті з ним", - розповіла Багай.

За словами дівчини, вона нічого не хотіла б змінити та "переграти".

Юстина висловилася про Терена та першу зустріч з ним (скріншот)

За словами Багай, вона пішла на шоу, бо це було "поривом". Вона раптово захотіла від свого життя чогось іншого, а тому вирушила на кастинг.

Юстина з "Холостяка" зізналася, чому пішла на шоу (скріншот)

Окрім цього, дівчина відповіла, чи був на шоу сценарій. Вона не стала прямо казати, чи давали їм вказівки, хоча й натякнула на те, що зніматися було важко.

"Якщо обирати між серіалом з прописаним сценарієм і реаліті, я б обрала серіал", - зазначила Юстина.

Учасниця "Холостяка" розповіла, чи був на шоу сценарій (скріншот)