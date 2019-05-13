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Холостяк 9: Добрынин признался, почему решил стать участником проекта

STYLERТелешоу    13.05.2019 - 21:14
Холостяк 9: Добрынин признался, почему решил стать участником проекта
Никита Добрынин (facebook.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин откровенно рассказал о своей жизни и мечтах

Никита Добрынин, главный герой девятого сезона проекта Холостяк, откровенно рассказал, почему он решил стать участником шоу. Об этом он рассказал отцу Лилии, одной из участниц, во время посещения их дома.

В 10 выпуске телешоу Никита Добрынин по задумке создателей проекта должен был встретиться с родителями участниц. Он отправился домой к родителям Лилии, а потом посетил дом родителей Даши.

Во время визита родители рассказывали Холостяку интересные истории из жизни участниц, а Никита Добрынин в ответ решил признаться, почему он согласился стать участником проекта.

Холостяк 9: Добрынин признался, почему решил стать участником проекта

Никита Добрынин признался, зачем пришел на шоу Холостяк (facebook.com/nikitadobrynin)

У него состоялся откровенный разговор с отцом Лилии, где Холостяк рассказал, что ранее уже был женат, но семейная жизнь не сложилась.

После развода он с головой ушел в работу, чтобы уйти от навязчивых мыслей. Первая неудача в личной жизни изменила его и только после того, как он достиг успеха в работе, он понял, что готов не просто к серьезным отношениям, а к семье и к детям.

Добрынин отметил, что на телешоу он пришел не ради развлечения и не для того, чтобы просто "поиграть в отношения", а для того, чтобы найти любимую женщину и создать с ней настоящую и крепкую семью.

В разговоре с родителями Даши, которые сообщили ему, что их дочь ищет свою любовь, Добрынин признался, что он мечтает о семье и хочет обзавестись детьми.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-участница шоу Холостяк поделилась откровением.

А также писали о том, что Никита Добрынин рассказал о своем разводе.

Так поступать не стоит: экс-участница шоу Холостяк ответила Поляковой Холостяк 9: самая эмоциональная участница рассказала о жизни после шоу
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