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Умышленно не разглашаю: экс-участница шоу Холостяк поделилась откровением

STYLERПерсоны    13.05.2019 - 12:32
Умышленно не разглашаю: экс-участница шоу Холостяк поделилась откровением
Коллаж РБК-Украина

Экс-участница Марина сделала неожиданное признание

Десятый эфир Холостяка покинула 22-летняя Марина, которая рассказала интересные факты о Никите Добрынине и поделилась откровением. Об этом девушка рассказала в интервью Фактам.

Марина рассказала, что изначально вообще не переживала по поводу встречи с родными. Но уже на лестничной площадке ее начало "штормить" и Марина распереживалась.

Также девушка отмечает, что не удивилась, когда прошла кастинг на проект. "Еще с начала понимала, что у меня идет все удачно и почему-то думала, что я таки попаду в реалити. Поэтому было приятное удивление, но не слишком большое", - отметила она.

При первом знакомстве с Никитой девушка обратила внимание на широкую улыбку. Симпатия к холостяку возникла довольно быстро. Однако по итогу все сложилось не совсем так, как планировала участница.

Умышленно не разглашаю: экс-участница шоу Холостяк поделилась откровениемФото: (instagram.com/nikitadobrynin)

О проекте участница вспоминает с теплотой, воспринимает как опыт, который существенно повлиял на ее жизнь. "Пока рано говорить, но жизнь меняется. Не знаю, связано ли это с проектом, но есть моменты, которые я умышленно не разглашаю. Думаю, через какое-то время все станет известно", - рассказала экс-участница.

Напомним, что двойное свидание Никиты с Олей и Лилей закончилось громким скандалом.

Ранее сообщалось о том, что знакомство с родителями девушек стало для Добрынина квестом.

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