Холостяк 9: Добрынин заставит девушек поработать

Никита Добрынин (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

В конце 9 выпуска шоу Холостяк станет известно, кто из участниц покинет реалити

Холостяк Никита Добрынин, который в восьмом эфире популярного реалити сыграл с девушками во "французские страсти", в девятом шоу отправится на свидание с Дашей и Софией. Между тем, взаимоотношения у этих участниц прохладные, что гарантировано накалит атмосферу.

Также зритель сможет увидеть, к чему могут привести женские манипуляции, с чьей стороны Никита почувствует неискренность и фальш, будет ли он удерживать Олю, когда она в очередной раз захочет уйти и пригласит ли Холостяк кого-нибуть на индивидуальное свидание, чтобы расставить все точки над "i", передали в пресс-службе проекта.

По словам Никиты, у Даши и Софии было странное настроение, чувствовалась скованность, передает "КП в Украине". Они втроем гуляли по городу, но "все время разговор не клеился".

Фото: stb.ua

Закончится тем, что Холостяк просто предложит свернуть прогулку, так как не видит смысла во встрече.

Вероятно, что это свидание станет для девушек последним.

Видео: instagram.com/holostyakstb

Добрынин пригласил на следующее свидание Олю и Лилю, и оно будет довольно необычным, так как девушкам придется пройти определенное испытание. Так, Холостяк предложил им попробовать самые вкусные устрицы, но квест заключается в том, что участницы должны будут сами собрать их на устричной ферме.

Для таких целей девушкам придется переодеться в специальные водонепроницаемые комбинезоны и ходить по грязи.

Кстати, Оля сразу неодобрительно высказалась об этой затее и заявила, что вообще не любит устриц. Дальше - больше, она призналась, что хочет покинуть шоу (впрочем, о намерении уйти из проекта он говорила и прежде).

В конце 9 выпуска шоу Холостяк станет известно, кто покинет реалити.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Как сообщалось ранее участница 9 сезона шоу Холостяк 23-летняя харьковчанка Натали, которая продержалась в проекте восемь недель и стала одной из самых эмоциональных участниц шоу, рассказала, что некоторое время после проекта чувствовала себя морально подавленой.

Также мы писали о том, что недавно темнокожая красавица Элизабет, которая приехала в Украину из Италии ради участия в Холостяке 2019, рассказала о том, что привело ее в шоу и почему они расстались с Никитой Добрыниным.

Напомним также, что певица Оля Полякова резко высказалась о шоу "Холостяк" и о главном герое, которого исполнительница считает не самым достойным мужчиной.