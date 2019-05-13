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Холостяк 9: Добринін зізнався, чому вирішив стати учасником проекту

STYLERТелешоу    13.05.2019 - 21:14
Холостяк 9: Добринін зізнався, чому вирішив стати учасником проекту
Микита Добринін (facebook.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін відверто розповів про своє життя та мрії

Микита Добринін, головний герой дев'ятого сезону проекту Холостяк, відверто розповів, чому він вирішив стати учасником шоу. Про це він розповів батькові Лілії, однієї з учасниць, під час відвідування їх дома.

В 10 випуску телешоу Микита Добринін за задумом творців проекту повинен був зустрітися з батьками учасниць. Він відправився додому до батьків Лілії, а потім відвідав будинок батьків Даші.

Під час візиту батьки розповідали Холостяку цікаві історії з життя учасниць, а Микита Добринін у відповідь вирішив зізнатися, чому він погодився стати учасником проекту.

Холостяк 9: Добринін зізнався, чому вирішив стати учасником проекту

Микита Добринін зізнався, навіщо прийшов на шоу Холостяк (facebook.com/nikitadobrynin)

У нього відбулася відверта розмова з батьком Лілії, де Холостяк розповів, що раніше вже був одружений, але сімейне життя не склалося.

Після розлучення він з головою поринув у роботу, щоб піти від нав'язливих думок. Перша невдача в особистому житті змінила його і тільки після того, як він досяг успіху в роботі, він зрозумів, що готовий не просто до серйозних стосунків, а до сім'ї і дітей.

Добринін зазначив, що на телешоу він прийшов не для розваги і не для того, щоб просто "пограти у відносини", а для того, щоб знайти кохану жінку і створити з нею справжню і міцну сім'ю.

У розмові з батьками Даші, які повідомили йому, що їх дочка шукає свою любов, Добринін зізнався, що він мріє про сім'ю і хоче обзавестися дітьми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екс-учасниця шоу Холостяк поділилася одкровенням.

А також писали про те, що Микита Добринін розповів про своє розлучення.

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