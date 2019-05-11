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Холостяк 9: Никита Добрынин рассказал о своем разводе

STYLERЖизнь    11.05.2019 - 12:32
Холостяк 9: Никита Добрынин рассказал о своем разводе
Холостяк 9 сезона Никита Добрынин рассказал о разводе (фото: instagram.com/nikitadobrynin/)

Никита Добрынин познакомился с родителями девушек с проекта и рассказал о личном

Холостяк 9 сезона Никита Добрынин разоткровенничался в 10 выпуске шоу и в разговоре с отцом Лили рассказал о том, как пережил развод. Стоит отметить, что в этом выпуске Холостяк познакомился с родителями четырех девушек: Лили, Марины, Сони и Даши.

Первой семьей, с которой познакомился Никита, была семья Лили. После беседы с отцом девушки, они уединились для откровенной беседы. Отец девушки вспомнил Холостяку о том, что он был уже женат, и поэтому его волнует, готов ли он к серьезным отношениям на данном этапе жизни.

Холостяк 9: Никита Добрынин рассказал о своем разводе

Холостяк 9 сезона Никита Добрынин рассказал о разводе (фото: instagram.com/holostyakstb)

В свою очередь, Добрынин заявил, что пришел на проект не просто так, а построить семью. Кроме того, Никита рассказал, как пережил развод. По его словам, чтобы избавиться от навязчивых мыслей он полностью ушел в работу.

"После развода уходил в работу, чтобы отвлечься. Потом понял, что отношения для меня важнее", - признается Холостяк.

Стоит отметить, что Никита был женат пять лет. Холостяк рассказал, что его бывшая жена находила общий язык не со всеми его друзьями, но это не было главной причиной того, почему пара рассталась. Добрынин признался, что они не смогли справиться с банальными бытовыми ситуациями.

Напомним, что двойное свидание Никиты с Олей и Лилей закончилось громким скандалом.

Ранее сообщалось о том, что знакомство с родителями девушек стало для Добрынина квестом.

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