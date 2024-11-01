Холостяк 13: коли і де дивитися перший випуск

Коли вийде перший епізод "Холостяка"

Прем'єру заплановано на п'ятницю, 1 листопада. Трансляція "Холостяка" почнеться о 19:00.

Дивитися перший випуск "Холостяка" можна буде в ефірі телеканалу СТБ. Наступні серії проекту також будуть виходити кожної п'ятниці.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Головний герой реаліті - ветеран, який ледь не загинув на фронті та втратив обидві ноги. Терен активно працює над тим, аби в Україні було створено максимально безбар'єрний простір для людей, які зазнали травм.

Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На шоу він дійсно мріє знайти кохання. Будько вже називав якості, які хоче бачити у дівчині. Терен не шукає ідеал, він сподівається, аби поруч з ним опинилася розумна й прогресивна дівчина, яка щиро реагуватиме на жарти.

Новий "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", - зазначав "Холостяк".