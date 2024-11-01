RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Холостяк 13: когда и где смотреть первый выпуск

Где смотреть "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Полина Иваненко

Шоу "Холостяк" возвращается на экраны, а главным героем 13-го сезона стал военный-ветеран Александр Будько с позывным Терен. Удатся ли ему найти любовь?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть первую серию "Холостяка" и что известно о романтическом реалити.

Когда выйдет первый эпизод "Холостяка"

Премьера запланирована на пятницу, 1 ноября. Трансляция "Холостяка" начнется в 19:00.

 

Смотреть первый выпуск "Холостяка" можно будет в эфире СТБ. Следующие серии проекта также будут выходить каждую пятницу.

 

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Главный герой реалити - ветеран, едва не погибший на фронте и потерявший обе ноги. Терен активно работает над тем, чтобы в Украине было создано максимально безбарьерное пространство для людей, которые получили травмы.

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На шоу он действительно мечтает обрести любовь. Будько уже называл качества, которые он хочет видеть в девушке. Терен не ищет идеал, он надеется, чтобы рядом с ним оказалась умная и прогрессивная девушка, которая будет искренне реагировать на шутки.

Новый "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины безо всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отмечал "Холостяк".

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды