Холостяк 13: когда и где смотреть первый выпуск

Когда выйдет первый эпизод "Холостяка"

Премьера запланирована на пятницу, 1 ноября. Трансляция "Холостяка" начнется в 19:00.

Смотреть первый выпуск "Холостяка" можно будет в эфире СТБ. Следующие серии проекта также будут выходить каждую пятницу.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Главный герой реалити - ветеран, едва не погибший на фронте и потерявший обе ноги. Терен активно работает над тем, чтобы в Украине было создано максимально безбарьерное пространство для людей, которые получили травмы.

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На шоу он действительно мечтает обрести любовь. Будько уже называл качества, которые он хочет видеть в девушке. Терен не ищет идеал, он надеется, чтобы рядом с ним оказалась умная и прогрессивная девушка, которая будет искренне реагировать на шутки.

Новый "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины безо всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отмечал "Холостяк".