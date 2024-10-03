Названо дату прем'єри "Холостяка" з Тереном. Що відомо про новий сезон реаліті

Цього року романтичне реаліті "Холостяк" наробило чимало галасу ще до прем'єри. Головним героєм проекту став військовий та ветеран Олександр Будько з позивним Терен. Зйомки було завершено лише нещодавно і тільки 3 жовтня стало відомо, коли ж вийде перший епізод "Холостяка".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли відбудеться прем'єра романтичного шоу та що відомо про Терена.

Коли прем'єра "Холостяка"

Виявилося, що перший епізод реаліті вийде вже скоро. Спочатку глядачам казали, що "Холостяк" вийде восени, але тільки зараз було оголошену точну дату.

"Ви закидали нас повідомленнями в дірект та в коментарях. Знаємо, як ви чекали саме на цей допис! Are you ready? Та-да-дам! Дивіться премʼєру проекту "Холостяк" з 1 листопада, щопʼятниці о 19:00", - йдеться у новому дописі на сторінці шоу в Instagram.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Зйомки проекту відбувалися в Україні. Автори шоу намагалися тримати деталі в секреті, але іноді у соцмережах з'являлися "інсайди". Так, команду операторів, учасниць шоу та самого Терена помічали на пляжі в Одеській області.

Зі "злитих" кадрів можна було зрозуміти, що "холостяк" ходив на побачення з дівчиною, при чому це була зустріч "сам на сам" (у минулих сезонах проекту головні герої ходили ще й на побачення одразу з декількома учасницями).

Зйомки "Холостяка" (скріншоти)

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як знімали першу вечірку на проекті. За сценарієм, все починається зі знайомства "холостяка" з усіма учасницями. І це знімали в Києві.

Сам Терен розповідав, що не одразу повірив у те, що його дійсно запросять на проект. Втім, він сподівається, що зможе знайти на шоу справжнє кохання.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відомо про Терена

Військовому 28 років, він встав на захист України й з початку повномасштабної війни перебував на фронті. Потім Терен отримав звання командира 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".

Герой нового сезону "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Але 24 серпня 2022 року Терен отримав поранення, внаслідок якого ледь не загинув. Він втратив ноги, але вирішив й надалі допомагати Україні та військовим. Зокрема, Будько активно висвітлює тему необхідності створення безбар'єрних умов в Україні.

"Два роки тому мене могло не стати, натомість не стало лише двох ніг. Проте я не втратив, а здобув! Здобув незалежність, свою внутрішню, свою безмежну та неосяжну!" - розповідав військовий на День незалежності.