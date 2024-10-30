Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія та його красуня-дружина розсекретили стать другої дитини (відео)

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який нещодавно розповів, що вони з 22-річною дружиною чекають на другу дитину , опублікував у мережі миле відео з гендер-паті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

На відео колишній "Холостяк" та його дружина стоять біля басейну. Для вечірки пара вибрала луки у білих відтінках: Ліза - коротку напівпрозору сукню, а Іраклі - білі шорти, сорочку та кросівки.

У руках вони тримали спеціальні смолоскипи, які треба запалити, аби зрозуміти стать майбутньої дитини. Потім підпалили їх і за декілька секунд з'явився дим рожевого відтінку.

Таким чином, наступного року у пари народиться дівчинка. Як розповідала раніше дружина бізнесмена, друга дитина з'явиться на світ у січні 2025 року.

Різниця між старшою і молодшою ​​дитиною буде меншою ніж 2 роки.

Як складалося особисте життя Іраклі Макацарія

У 2016 році харазматичний грузин був головним героєм популярного шоу про кохання "Холостяк" в Україні. У фіналі проекту Іраклі подарував обручку Олені Лесик, але незабаром після завершення проекту закохані розлучилися.

Востаннє їх бачили разом у листопаді 2016 року у Києві - тоді вони святкували першу річницю стосунків. Але вже на початку 2017-го дівчина написала провокаційний пост, в якому принизила публічно Макацарія.

Бізнесмен із дружиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Після участі у "Холостяку" йому приписували романи з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.

Проте серце чоловіка підкорила молода студентка медичного університету Ліза Чічуа. З Макацарія у неї різниця у віці 17 років.

Чоловік почав залицятися, робив гарні вчинки, але спочатку закохані переписувалися у соцмережах.

Макацарія з коханою (фото: instagram.com/maqatsa)

У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханій на вершині гори у Тбілісі, а в липні того ж року закохані зіграли пишне весілля у грузинських традиціях та повінчалися.

У червні 2023 року пара стала вперше батьками - у них народився син Георгій.

Подружжя із сином (фото: instagram.com/maqatsa)