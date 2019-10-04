Холодно и очень холодно: синоптики напугали украинцев первым снегом

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине существенно ухудшится на выходных

Погода в Украине на выходных, 5 и 6 октября будет крайне неблагоприятная, практически ноябрьская. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в большинстве областей страны резко похолодает и пройдут дожди.

"Октябрь решил примерить на себя мамины туфли на каблуках и походить в них перед зеркалом, то есть ноябрьскую погоду померить, хоть и мал. На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. Днем +7 +12 градусов, ночью местами до нуля или даже до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе, там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег. В субботу юго-восток и восток еще попытаются задержать тепло, но в воскресенье и там похолодает до +12 +16 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Дожди в субботу, 5 октября, пройдут на юге, в центре и на востоке страны, а также захватят западные области.

"Дожди завтра, 5 октября, наиболее вероятны в западных областях, небольшими стайками на Севере. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Днепре и в районах до Харькова дожди обещают быть умеренными и даже сильными. В большинстве областей Центра дожди, если и возможны, то локально. В Донецкой области завтра ожидается сухая погода", - отметила Диденко.

Карта погоды

В Киеве на выходных существенно похолодает и синоптик порекомендовала достать теплые вещи.

"В Киеве выходные будут нуждаться в теплых шапках, пуховиках, красивых высоких сапогах или толстых кроссовках. Потому как прохладно, если не сказать холодно, +11 +14 градусов днем. Существенные дожди маловероятны, разве где-то какой-то локальный. В понедельник будет особенно холодно, ночью к небольшому морозу, днем +5 +8 градусов. Не унывайте, потепление будет обязательно", - обнадежила Диденко.