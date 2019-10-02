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Доставайте пуховики: на Украину надвигается сильное похолодание

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 12:28
Доставайте пуховики: на Украину надвигается сильное похолодание
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погодные условия в Украине с завтрашнего дня начнут ухудшаться

Погода в Украине с четверга, 3 октября, начнет портится. И если сегодня жители страны могут насладится теплыми лучами октябрьского солнца, то уже с завтрашнего дня ситуация резко поменяется, пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

И первыми пострадают западные области, где в четверг похолодает до +11... +17 и пойдут умеренные, а местами и сильные дожди.

Тем не менее, на остальных территориях в четверг теплая и сухая погода еще задержится. Ожидается от +17 до +24 тепла.

В Киеве 3 октября тепло, сухо. Воздух прогреется до +22...+23 градусов. Но уже в пятницу, 4 октября, в столице похолодает и начнутся дожди.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Из ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем, кроме Запада Украины, далее будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - пишет синоптик.

Доставайте пуховики: на Украину надвигается сильное похолодание

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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