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Холодно, дуже холодно: синоптики налякали українців першим снігом

STYLERЖиття    04.10.2019 - 13:01
Холодно, дуже холодно: синоптики налякали українців першим снігом
Погода в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні суттєво погіршиться на вихідних

Погода в Україні на вихідні, 5 і 6 жовтня буде вкрай несприятлива, практично листопадова. Синоптик Наталка Діденко попередила, що в більшості областей країни різко похолодає і пройдуть дощі.

"Жовтень вирішив приміряти на себе мамині туфлі на підборах і походити в них перед дзеркалом, тобто листопадову погоду поміряти, хоч і малий. На вихідних і на початку наступного тижня в Україні буде холодно і навіть дуже холодно. Вдень +7 +12 градусів, вночі місцями до нуля або навіть до "мінусів", періодичні дощі, а в понеділок на Півночі і Заході, там, де будуть іти опади, може пролітати мокрий сніг. У суботу південний схід і схід ще спробують затримати тепло, але в неділю і там похолодає до +12 +16 градусів", - повідомила синоптик.

Холодно, дуже холодно: синоптики налякали українців першим снігом

Карта погоди

Дощі в суботу, 5 жовтня, пройдуть на півдні, в центрі і на сході країни, а також захоплять західні області.

"Дощі завтра, 5 жовтня, найбільш вірогідні в західних областях, невеликими зграйками на Півночі. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, у Дніпрі та в районах до Харкова дощі обіцяють бути помірними і навіть сильними. В більшості областей Центру дощі, якщо і можливі, то локально. У Донецькій області завтра очікується суха погода", - зазначила Діденко.

Холодно, дуже холодно: синоптики налякали українців першим снігом

Карта погоди

У Києві на вихідних суттєво похолодає і синоптик порекомендувала дістати теплі речі.

"У Києві вихідні будуть мати потребу в теплих шапках, пуховиках, красивих високих чоботях або товстих кросівках. Бо як прохолодно, якщо не сказати холодно, +11 +14 градусів вдень. Істотні дощі малоймовірні, хіба десь якийсь локальний. В понеділок буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5 +8 градусів. Не сумуйте, потепління буде обов'язково", - обнадіяла Діденко.

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