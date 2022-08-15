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Холодильник будет служить в разы дольше: как провести профилактику с помощью фонарика

Коллаж РБК-Украина: как уберечь холодильник от поломки
Автор: Светлана Мащенко

Холодильник - спаситель наших продуктов, особенно в жару. А еще эта бытовая техника стоит недешево. Поэтому стоит как можно тщательнее следить, чтобы он работал исправно.

Как сделать профилактику холодильника, чтобы он служил дольше - читайте далее в материале Styler.

Какая часть холодильника очень уязвима?

Резинка на дверце холодильника со временем может деформироваться, рассыхаться. Из-за этого она неплотно прилегает, и в холодильник попадает теплый воздух. Это уменьшает срок эксплуатации холодильника.

Вы не сможете понять, все ли в порядке с вашим холодильником, ведь просветы увидеть невозможно - когда холодильник закрыт, свет в нем выключается.

Фонарик или телефон

Чтобы увидеть, где резинка начала отставать, положите фонарик на полочку холодильника.

Закройте холодильник, если резинка неплотно прилегает, в этом месте вы увидите свет.

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Проверьте, плотно ли прилегает резинка на дверце (скриншот)

Что делать, если обнаружили дефект

Снимите резинку, тщательно ее промойте. Высушите и обработайте силиконовой смазкой. Если это не помогло, то есть просветы не исчезли, резинку стоит заменить.

Помойте резинку и обработайте силиконом (скриншот)

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