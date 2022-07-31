12 основных ошибок в пользовании холодильником, которые его ломают

Обычно люди игнорируют или банально не знают правил пользования холодильником. Ведь с детства мы привыкли, что он работает себе и не требует никакого дополнительного обслуживания. Это приводит к некорректной работе и как следствие - ремонту драгоценного холодильника.

Транспортировка

Если вы собственноручно занимаетесь транспортировкой холодильника из магазина или во время переезда, следует помнить одно простое правило: перемещать холодильник можно только в вертикальном положении.

Это правило обусловлено необходимостью соблюдения чистоты в системе подачи масла в компрессоре, потому что во время горизонтальной перевозки эта система может засориться.

Место установки

Пожалуй, это самая распространенная ошибка. Ведь наши люди не знают, что устанавливать агрегат у плиты или элементов отопления нельзя. Эта информация прописана в инструкции по пользованию, но кому оно надо...

Оптимальной дистанцией от источника тепла считается хотя бы один метр.

Перегрузка компрессора

Вывести из строя компрессор очень просто. Для этого надо лишь поставить в холодильник горячую кастрюлю или другой предмет с высокой температурой.

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Не ставьте горячую пищу в холодильник (коллаж РБК-Украина)

Напряжение

Электроника в холодильниках очень чувствительна к перепадам напряжения. Поэтому если у вас дорогой новенький холодильник, позаботьтесь о нем. Купите стабилизатор напряжения, так вы сможете быть уверены в сохранении своей драгоценной техники, даже во время перепадов напряжения.

Температурный режим

Загружая большой посудой верхние полки, вы мешаете необходимой циркуляции воздуха для выравнивания температурного режима. Когда этот режим нарушается, возникают зоны с разной температурой, это несет плохие последствия, как для техники, так и для продуктов.

Базовые настройки

Согласно средней загруженности холодильника, должны меняться и настройки, ведь стандартные настройки рассчитаны на полную загруженность свободного пространства. Поэтому если ваш холодильник хранит небольшое количество продуктов, следует отредактировать настройки, чтобы компрессор работал корректно.

Влага

Лишняя влага - худший враг холодильников. Она появляется в виде конденсата, когда вы открываете дверцу холодильника или кладете теплые объекты внутрь. Также распространенной ошибкой является уборка влажной тряпкой.

Влага вредна для холодильника из-за того что она намерзает на стенке холодильника, чем мешает нормальной работе системы вентиляции.

Морозильная камера

Основными ошибками в использовании морозилки являются два фактора.

Первый - это перезагрузка морозилки, когда у вас годами хранятся какие-то продукты "ледникового периода".

Вторым фактором является выставленная температура, особенно в летнее время. Если ваша морозилка работает на максимум летом, скорее всего компрессор работает также на максимум. В таком темпе компрессор значительно быстрее изнашивается.

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Правильно обходитесь с морозильной камерой (фото: freepik)

Радиатор

Радиатор или конденсатор - важная деталь в каждом холодильнике. Играя роль теплотвода радиатор собирает на себя грязь и пыль. Обычно мы его не видим, ведь он находится с тыльной стороны, но его непременно нужно очищать 2 раза в год. Для действенной чистки используйте пылесос и жесткую щетку. Перед очисткой не забудьте выключить холодильник.

Размораживание

Если на стенках вашей морозильной камеры слой льда больше чем 1 сантиметр, это сигнал для размораживания. Эту процедуру согласно инструкции следует проводить 1-2 раза в год.

Выключите холодильник, уберите все изнутри и дайте льду просто растаять. Не следует его отбивать или еще как-то дополнительно помогать растаять.

Уплотнитель на дверце

Этот довольно простой и дешевый элемент конструкции играет важную роль. Ведь если уплотнитель не выполняет своих функций, пропуская воздух внутрь, холодильник значительно раньше выйдет из строя. Значительно дешевле сменить уплотнитель, чем ремонтировать холодильник в целом.

Для того чтобы ваш уплотнитель работал долго и так как надо, за ним надо ухаживать. Достаточно будет иногда его мыть с мылом и обрабатывать герметиком или вазелином. Если уж вы видите деформацию и трещины, то пора менять эту деталь.

Ремонт

Отремонтировать холодильник самостоятельно далеко не самое легкое дело. Часто самостоятельный ремонт вытекает в большую сумму, которую вы потратите на работу мастера.

Только своевременная помощь мастера поможет спасти технику и сохранить средства.