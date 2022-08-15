Холодильник служитиме в рази довше: як провести профілактику за допомогою ліхтарика

Холодильник - рятівник наших продуктів, особливо в спеку. А ще ця побутова техніка вартує недешево. Тому варто якомога ретельніше стежити, щоб він працював справно.
Як зробити профілактику холодильника, щоб він служив довше - читайте далі в матеріалі Styler.
Резинка на дверцятах холодильника з часом може деформуватися, розсихатися. Через це вона нещільно прилягає, і в холодильник потрапляє тепле повітря. Це зменшує термін експлуатації холодильника.
Ви не зможете зрозуміти, чи все гаразд з вашим холодильником, адже просвіти побачити неможливо - коли холодильник зачинений, світло у ньому вимикається.
Щоб побачити, де резинка почала відставати, покладіть ліхтарик на поличку холодильника.
Зачиніть холодильник, якщо резинка нещільно прилягає, в цьому місці ви побачите світло.
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Перевірте, чи щільно прилягає резинка на дверцятах (скріншот)
Зніміть резинку, ретельно її промийте. Висушіть і обробіть силіконовою змазкою. Якщо це не допомогло, тобто просвіти не зникли, резинку варто замінити.
Помийте резинку і обробіть силіконом (скріншот)
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