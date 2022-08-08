Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены
Засор кухонных труб - проблема с которой мы время от времени сталкиваемся из-за остатков пищи, что попадают в слив. Хорошо, если можно обойтись средством типа "Крот", а не вызовом сантехника. Чтобы уберечься от этой неприятности, советуем вам использовать лайфхак с шариками из фольги.
Об этом трюке идет речь на канале "Дача. Сад и огород".
Как сделать шарики
Возьмите обычную фольгу, которая используется для выпекания, сформируйте из нее три небольших шарика. Размер должен позволить им немного погрузиться в отверстия слива.
Положите шарики в раковину и держите там, когда моете посуду, овощи, мясо и при любых других манипуляциях с раковиной.
Как это работает
При каждом открытии воды, эти шарики начнут двигаться в решетке слива, за счет чего они не дадут постороннему мусору или отходам попадать в сам слив.
Такой простой способ позволит вам реже прочищать слив и убережет от неприятных последствий из-за засора.
Однако стоит помнить, что сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и прочищать, даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.
Как еще можно применять фольгу в быту
- Чтобы отмыть вилки и ложки в посудомоечной машине
- Для улучшения сигнала WI-FI роутера
- Для защиты ключей автомобиля от автоворов
- Чтобы заострить ножницы
- Для быстрой глажки белья
- Чтобы передвинуть мебель без царапин
- Для замены стилуса сенсорного экрана
- Чтобы очистить драгоценности
Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.
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