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Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 10:08
Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены Фото: Как предотвратить засорение труб (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Засор кухонных труб - проблема с которой мы время от времени сталкиваемся из-за остатков пищи, что попадают в слив. Хорошо, если можно обойтись средством типа "Крот", а не вызовом сантехника. Чтобы уберечься от этой неприятности, советуем вам использовать лайфхак с шариками из фольги.

Об этом трюке идет речь на канале "Дача. Сад и огород".

Как сделать шарики

Возьмите обычную фольгу, которая используется для выпекания, сформируйте из нее три небольших шарика. Размер должен позволить им немного погрузиться в отверстия слива.

Положите шарики в раковину и держите там, когда моете посуду, овощи, мясо и при любых других манипуляциях с раковиной.

Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены

Как это работает

При каждом открытии воды, эти шарики начнут двигаться в решетке слива, за счет чего они не дадут постороннему мусору или отходам попадать в сам слив.

Такой простой способ позволит вам реже прочищать слив и убережет от неприятных последствий из-за засора.

Зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги: вы будете удивлены

Однако стоит помнить, что сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и прочищать, даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.

Как еще можно применять фольгу в быту

  • Чтобы отмыть вилки и ложки в посудомоечной машине
  • Для улучшения сигнала WI-FI роутера
  • Для защиты ключей автомобиля от автоворов
  • Чтобы заострить ножницы
  • Для быстрой глажки белья
  • Чтобы передвинуть мебель без царапин
  • Для замены стилуса сенсорного экрана
  • Чтобы очистить драгоценности

Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.

Ранее мы писали, как заточить затупевшую терку с помощью фольги.

Также сообщалось, о трех супертрюках, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара.

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