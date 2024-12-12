Холодець за старовинним рецептом: секрети приготування святкової страви

Що потрібно для домашнього холодцю

Для того, щоб приготувати холодець зі свинини до свята, на 8-літрову каструлю необхідні такі продукти:

вода - 5-6 л

ціла свиняча нога з ратицею - 1 шт.

свинячі шкірки - 3 шт.

індича гомілка - 1 шт.

телячий хвіст - 1 шт.

морква - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

часник - 10 зубців

сіль - до смаку

перець горошком - 20 шт.

Як готувати домашній холодець

Для того, щоб приготувати холодець за традиційним рецептом, до м'яса обов'язково потрібно додати хрящі та шкірки - саме вони допоможуть холодцю загуснути. М'ясні продукти потрібно нарізати на частини такого розміру, щоб помістити їх в зручний посуд.

Потім м'ясо заливають холодною водою мінімум на 3 години, щоб вийшла зайва кров. Після цього м'ясо ретельно промивають під проточною водою та ретельно вичищають бруд.

Промиті м'ясні продукти для холодцю потрібно перекласти в велику каструлю, залити водою так, щоб м'ясо було повністю покрито рідиною. Поставте каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння.

Як варити холодець (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Після того, як вода закипіть, проваріть м'ясо протягом двох хвилин, а потім витягніть з каструлі в окрему миску. Злийте бульйон, він не використовується для холодцю.

Ще раз промийте м'ясо, щоб змити згорнутий білок. Знову покладіть м'ясо в чисту каструлю, залийте водою та поставте на вогонь. Кількість води потрібно розрахувати з урахуванням того, що вона буде википати.

Щойно вона почне закипати, зменште вогонь та зніміть піну - інакше холодець буде білим. Почистьте моркву та цибулю, наріжте моркву на декілька частин, та додайте інгредієнти до м'яса.

Цибулю потрібно чистити так, щоб залишити зелені хвостики. Також можна додати корінь петрушки.

Як варити холодець (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Під час варіння вогонь не слід збільшувати, а каструлю - накривати кришкою. Додайте перець горошком, проте не додавайте сіль. Цей інгредієнт додають наприкінці варіння, в готовий бульйон.

Варити холодець потрібно близько 4-5 годин. Існував простий спосіб перевірки, чи готовий бульйон: ложку рідини виливали на долоню, якщо бульйон був липким - каструлю можна знімати з вогню.

Дістаньте м'ясо та моркву, бульйон процідіть в окремий посуд. Обов'язково зніміть першу плівку з жиру.

Щоб холодець був ароматним, перелийте 200 мл бульйону в невелику каструлю. Почистьте часник, розчавіть його через прес та додайте до бульйону в каструлі. Доведіть рідину до кипіння, після чого перелийте через сито до решти бульйону.

Відділіть м'ясо від кісток та жиру, розділіть на волокна та розкладіть по тарілках для холодцю. Залийте м'ясо бульйоном - це потрібно робити за допомогою сита, поклавши в нього тонку серветку, чисту тканину або фільтр до чаю.

Як заливати холодець (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Наріжте моркву на кружальці та рівномірно розкладіть по тарілках з холодцем. За бажанням можна додати помите листя петрушки.

Що додавати в холодець (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для того, щоб холодець застиг, деякий час він залишається за кімнатної температури, а потім його переставляють до холодильника.