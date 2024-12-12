Холодец по старинному рецепту: секреты приготовления праздничного блюда

Что нужно для домашнего холодца

Для того, чтобы приготовить холодец из свинины к празднику, на 8-литровую кастрюлю необходимы такие продукты:

вода - 5-6 л

целая свиная нога с копытом - 1 шт.

свиные шкурки - 3 шт.

индюшачья голень - 1 шт.

телячий хвост - 1 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 2 шт.

чеснок - 10 зубцов

соль - по вкусу

перец горошком - 20 шт.

Как готовить домашний холодец

Для того чтобы приготовить холодец по традиционному рецепту, к мясу обязательно нужно добавить хрящи и шкурки - именно они помогут холодцу загустеть. Мясные продукты нужно нарезать на части такого размера, чтобы поместить их в удобную посуду.

Затем мясо заливают холодной водой минимум на 3 часа, чтобы вышла лишняя кровь. После этого мясо тщательно промывают под проточной водой и тщательно вычищают грязь.

Промытые мясные продукты для холодца нужно переложить в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения.

Как варить холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

После того, как вода закипит, проварите мясо в течение двух минут, а затем вытащите из кастрюли в отдельную миску. Слейте бульон, он не используется для холодца.

Еще раз промойте мясо, чтобы смыть свернувшийся белок. Снова положите мясо в чистую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Количество воды нужно рассчитать с учетом того, что она будет выкипать.

Как только она начнет закипать, уменьшите огонь и снимите пену - иначе холодец будет белым. Почистите морковь и лук, нарежьте морковь на несколько частей, и добавьте ингредиенты к мясу.

Лук нужно чистить так, чтобы оставить зеленые хвостики. Также можно добавить корень петрушки.

Как варить холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Во время варки огонь не следует увеличивать, а кастрюлю - накрывать крышкой. Добавьте перец горошком, однако не добавляйте соль. Этот ингредиент добавляют в конце варки, в готовый бульон.

Варить холодец нужно около 4-5 часов. Существовал простой способ проверки, готов ли бульон: ложку жидкости выливали на ладонь, если бульон был липким - кастрюлю можно снимать с огня.

Достаньте мясо и морковь, бульон процедите в отдельную посуду. Обязательно снимите первую пленку с жира.

Чтобы холодец был ароматным, перелейте 200 мл бульона в небольшую кастрюлю. Почистьте чеснок, раздавите его через пресс и добавьте к бульону в кастрюле. Доведите жидкость до кипения, после чего перелейте через сито к остальному бульону.

Отделите мясо от костей и жира, разделите на волокна и разложите по тарелкам для холодца. Залейте мясо бульоном - это нужно делать с помощью сита, положив в него тонкую салфетку, чистую ткань или фильтр к чаю.

Как заливать холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Нарежьте морковь на кружочки и равномерно разложите по тарелкам с холодцом. По желанию можно добавить помытые листья петрушки.

Что добавлять в холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для того чтобы холодец застыл, некоторое время он остается при комнатной температуре, а затем его переставляют в холодильник.