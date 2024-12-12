Холодец по старинному рецепту: секреты приготовления праздничного блюда

Холодец или драгли - неотъемлемое украинское блюдо, которое часто готовили к праздникам. Издавна существовали определенные хитрости приготовления, чтобы холодец был наваристым и одновременно прозрачным.
О том как приготовить вкусный и наваристый холодец по традиционным рецептам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на этнографически-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".
Для того, чтобы приготовить холодец из свинины к празднику, на 8-литровую кастрюлю необходимы такие продукты:
Для того чтобы приготовить холодец по традиционному рецепту, к мясу обязательно нужно добавить хрящи и шкурки - именно они помогут холодцу загустеть. Мясные продукты нужно нарезать на части такого размера, чтобы поместить их в удобную посуду.
Затем мясо заливают холодной водой минимум на 3 часа, чтобы вышла лишняя кровь. После этого мясо тщательно промывают под проточной водой и тщательно вычищают грязь.
Промытые мясные продукты для холодца нужно переложить в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения.
Как варить холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
После того, как вода закипит, проварите мясо в течение двух минут, а затем вытащите из кастрюли в отдельную миску. Слейте бульон, он не используется для холодца.
Еще раз промойте мясо, чтобы смыть свернувшийся белок. Снова положите мясо в чистую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Количество воды нужно рассчитать с учетом того, что она будет выкипать.
Как только она начнет закипать, уменьшите огонь и снимите пену - иначе холодец будет белым. Почистите морковь и лук, нарежьте морковь на несколько частей, и добавьте ингредиенты к мясу.
Лук нужно чистить так, чтобы оставить зеленые хвостики. Также можно добавить корень петрушки.
Как варить холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Во время варки огонь не следует увеличивать, а кастрюлю - накрывать крышкой. Добавьте перец горошком, однако не добавляйте соль. Этот ингредиент добавляют в конце варки, в готовый бульон.
Варить холодец нужно около 4-5 часов. Существовал простой способ проверки, готов ли бульон: ложку жидкости выливали на ладонь, если бульон был липким - кастрюлю можно снимать с огня.
Достаньте мясо и морковь, бульон процедите в отдельную посуду. Обязательно снимите первую пленку с жира.
Чтобы холодец был ароматным, перелейте 200 мл бульона в небольшую кастрюлю. Почистьте чеснок, раздавите его через пресс и добавьте к бульону в кастрюле. Доведите жидкость до кипения, после чего перелейте через сито к остальному бульону.
Отделите мясо от костей и жира, разделите на волокна и разложите по тарелкам для холодца. Залейте мясо бульоном - это нужно делать с помощью сита, положив в него тонкую салфетку, чистую ткань или фильтр к чаю.
Как заливать холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Нарежьте морковь на кружочки и равномерно разложите по тарелкам с холодцом. По желанию можно добавить помытые листья петрушки.
Что добавлять в холодец (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Для того чтобы холодец застыл, некоторое время он остается при комнатной температуре, а затем его переставляют в холодильник.
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