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Вертута або завиванець: рецепт української випічки зі смаком літа

Четвер 12 грудня 2024 07:45
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Вертута або завиванець: рецепт української випічки зі смаком літа Вертуту нерідко називають завиванцем (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Вертута, яку також називають завиванцем - традиційна випічка української кухні. Щоб приготувати вертуту, тонкий пласт тіста з солодкою або солоною начинкою загортають в рулет і випікають (або обсмажують).

Про те, як готувати вертуту або завиванець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для вертути

Для того, щоб приготувати цю легку та ароматну українську випічку, знадобляться такі продукти:

  • окріп - 120 мл
  • борошно - 350 г
  • яйця - 2 шт.
  • яблука - 4 шт.
  • олія - 120 мл
  • молоко - 1 ст. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • цукор - 5 ст. л.
  • крохмаль - 4 ст. л.
  • лимонний сік - 1,5-2 ст. л.

Як готувати вертуту

Для того, щоб зробити тісто для вертути, розбийте в миску 1 яйце, злегка збийте його. Потім додайте олію, перемішайте інгредієнти та потроху влийте окріп, не перестаючи розмішувати масу.

Важливо не вливати гарячу воду за один раз, інакше білок згорнеться. Після цього додайте 1 ст. л. цукру і сіль, ретельно перемішайте.

Просійте борошно, а потім всипте його за три рази. Замісіть еластичне тісто; на це потрібно близько 5 хвилин.

Вертута або завиванець: рецепт української випічки зі смаком літа

Як зробити тісто для вертути (скриншот / Кулінарні витівки)

Накрийте посуд з тістом харчовою плівкою та приготуйте начинку. Для цього почистьте яблука від шкірки, насіння та плодоніжки. М'яку частину фруктів потрібно подрібнити ножем, а потім збризнути лимонним соком, щоб яблука не потемніли.

Розділіть тісто на чотири частини і розкачайте кожну на тонкий пласт прямокутної форми завтовшки 2 мм. З одного боку пласта тіста викладіть приблизно чотири столових ложки начинки.

Вертута або завиванець: рецепт української випічки зі смаком літа

Як готувати вертуту (скриншот / Кулінарні витівки)

Цукор необхідно перемішати з крохмалем та присипати 1 ст. л. суміші яблучну начинку. Накрийте начинку краями тіста та згорніть пласт в рулет.

Вертута або завиванець: рецепт української випічки зі смаком літа

Як готувати завиванці (скриншот / Кулінарні витівки)

Таким чином приготуйте решту завиванців. Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть завиванці на деко, застелене пергаментом.

Приготуйте суміш для змащування випічки. Для цього змішайте молоко з 1 яйцем, за бажанням додавши корицю.

Змастіть вертуту молочно-яєчною сумішшю, за бажанням притрусіть цукром та помістіть в духовку на 40-45 хвилин.

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