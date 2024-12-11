Борщ з вушками: рецепт пісної страви на Святвечір

Борщ з вушками - різновид найвідомішої української страви, якому понад 100 років. Вушка, невеликі вареники, робили з пісного тіста, з грибною начинкою. Зазвичай борщ з вушками готували до Різдва.

Про те, як готувати борщ з вушками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що треба для борщу з вушками

Для того, щоб приготувати пісний борщ на Святвечір, знадобляться такі продукти:

вода - 3,1 л

борошно - 220 г

гриби білі сушені - 70 г

квашені помідори - 2 шт.

буряк - 1 кг

капуста - 2 листки

морква - 1 шт.

цибуля - 3 шт.

корінь петрушки - 2 шт.

перець духмяний - 5 шт.

чорний перець горошком - 5 шт.

сіль - 1 ст. л.

цукор - 1 ч. л.

лавровий лист - 1 шт.

перець мелений - до смаку

олія - для смаження

Як готувати борщ з вушками

Щоб приготувати пісний борщ з вушками, буряк потрібно попередньо відварити, а потім зняти з нього шкірку. Також необхідно замочити сушені гриби в 100 мл гарячої води, потім промити та відварити протягом 40 хвилин.

Гриби для вушок (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того, щоб зробити овочевий бульйон, налийте в каструлю 3 л води, вкиньте корінці петрушки, чорний та духмяний перець горошком.

Почистьте цибулини, одну з них одразу покладіть до каструлі, не нарізаючи. Також покладіть в воду листи капусти - для цієї страви її відварюють лише для смаку та аромату, а потім прибирають.

Доведіть воду до кипіння та проваріть бульйон протягом 15 хвилин. Тим часом можна приготувати засмажку для борщу. Для цього наріжте на кубики 1 цибулину. Моркву почистьте і натріть на великій тертці разом з буряком.

Спершу обсмажте до розм'якшення цибулю, додайте моркву, а за декілька хвилин - буряк. З помідорів зніміть шкірку та натріть їх одразу до пательні з засмажкою. Додайте цукор та 1 ст. л. солі, перемішайте засмажку та тушкуйте її протягом 5 хвилин.

Як готувати засмажку до борщу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

З овочевого бульйону заберіть листя капусти, петрушку та цибулю, натомість додайте засмажку. Перевірте пісний борщ на смак та у разі необхідності додайте сіль.

Як готувати пісний борщ (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вкиньте 1 лавровий лист, зменште вогонь та доведіть страву до кипіння. Після цього потрібно забрати лавр.

Зніміть каструлю з вогню та накрийте кришкою, щоб борщ настоявся. Тим часом приготуйте вушка. З відварених грибів потрібно відтиснути рідину, після чого перемолоти гриби у м'ясорубці або подрібнити ножем.

Наріжте на маленькі кубики цибулину, обсмажте її до розм'якшення в невеликій кількості олії. Додайте гриби, сіль та перець до смаку, після чого протушкуйте начинку, не накриваючи пательню кришкою.

Начинка для вушок (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Щоб приготувати тісто для вушок, просійте борошно, зробіть в ньому заглиблення та влийте 100 мл теплої води. Додайте дрібку солі та 1 ст. л. олії, і замісіть м'яке та еластичне тісто.

Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на тонкий пласт. Виріжте невеликою склянкою палянички - вушка мають бути маленькими.

На кожну паляничку викладіть по 1 ч. л. грибної начинки, після чого заліпіть краї тіста та склейте "ріжки" вареника.

Як ліпити вушка до борщу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вушка потрібно відварити в киплячій підсоленій воді, за бажанням додавши перець та лавровий лист - так вареники будуть більш ароматними. Щоб вушка не прилипли до стінок каструлі, їх слід часто перемішувати. Коли вушка спливуть, варіть їх протягом 3 хвилин.

Тоді розкладіть вушка по мисках та залийте борщем. Для того, щоб приготувати борщ для посту, бульйон з овочами не проціджували, а, готуючи Різдвяну страву, використовували лише проціджений овочевий бульйон.