Холод и ливни: в каких областях разгуляется непогода (фото)

Погода в Украине 10 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду будет не слишком комфортной

Погода в Украине в среду, 10 июля, преподнесет жителям страны неприятный сюрприз в виде еще более сильного похолодания. К тому же, в некоторых областях ожидаются ливни, а местами грозы с порывами ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о надвигающемся похолодании.

Сегодня грозы с порывами ветра возможны на Западе, а также в Черниговской области. А жителям Киевской, Сумской, Винницкой, а также Черновицкой области синоптики прогнозируют довольно сильный дождь.

Погода в Украине 10 июля (фото: GettyImages)

Кроме того незначительные осадки возможны в Черкасской области, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха самой низкой будет в западном регионе - здесь термометры покажут от +17 до +21 градуса, на Севере и в Центре +19... +21 выше нуля.

Снизятся температурные показатели и на Юге и Востоке, где ожидается от +22 до +26 градусов.

В Киеве в среду, 10 июля, будет прохладно - от +19 до +21 градуса. Днем ожидается довольно интенсивный дождь.

Погода в Украине 10 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в сети показли видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший по улице автомобиль.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты посрывал крыши со многих домов.