ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холод и ливни: в каких областях разгуляется непогода (фото)

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 06:41
Холод и ливни: в каких областях разгуляется непогода (фото)
Погода в Украине 10 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду будет не слишком комфортной

Погода в Украине в среду, 10 июля, преподнесет жителям страны неприятный сюрприз в виде еще более сильного похолодания. К тому же, в некоторых областях ожидаются ливни, а местами грозы с порывами ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о надвигающемся похолодании.

Сегодня грозы с порывами ветра возможны на Западе, а также в Черниговской области. А жителям Киевской, Сумской, Винницкой, а также Черновицкой области синоптики прогнозируют довольно сильный дождь.

Холод и ливни: в каких областях разгуляется непогода (фото)

Погода в Украине 10 июля (фото: GettyImages)

Кроме того незначительные осадки возможны в Черкасской области, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха самой низкой будет в западном регионе - здесь термометры покажут от +17 до +21 градуса, на Севере и в Центре +19... +21 выше нуля.

Снизятся температурные показатели и на Юге и Востоке, где ожидается от +22 до +26 градусов.

В Киеве в среду, 10 июля, будет прохладно - от +19 до +21 градуса. Днем ожидается довольно интенсивный дождь.

Холод и ливни: в каких областях разгуляется непогода (фото)

Погода в Украине 10 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в сети показли видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший по улице автомобиль.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты посрывал крыши со многих домов.

Завтра в Украине ночная температура опустится до +9 Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь