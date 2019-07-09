+17, порывистый ветер и дожди: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине 10 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине и дальше показывает нелетний нрав

Погода в Украине в среду, 10 июля, ухудшится еще больше. Дневная температура снизится до +17, а местами ожидаются сильные порывы ветра и дожди. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее, синоптик уже давала неутешительный прогноз погоды на неделю по всей Украине.

По словам Наталки Диденко, ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей снизится до +7... +14 градусов.

Днем конечно потеплеет, однако температура будет отнюдь не июльской - от +17 до +24 градусов. Несколько комфортнее будут чувствовать себя жители южной части страны - здесь воздух прогреется до +23... +26 градусов.

Погода в Украине 10 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Западе и Севере завтра ожидается порывистый ветер. Также в большинстве областей, кроме южных и юго-восточных, пройдут дожди, которые принесет циклон Pirmin.

В Киеве в среду, 10 июля, время от времени будет идти дождь, возможны порывы западного ветра. Температура ночью +12... +14 градусов, днем воздух прогреется до +20 по Цельсию.

Погода в Украине 10 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов", - советует синоптик.

Погода в Украине 10 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.